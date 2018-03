Oei: Matthijs van Nieuwkerk feliciteert Eva Jinek nogal onhandig (!) met zwangerschap

Eva, die gisteren bekend maakte zwanger te zijn van haar eerste kind, confronteerde de presentator direct met zijn onhandigheid: ‘Ik voel óngemak bij je Matthijs’. Ook Twitter reageerde op Matthijs die een hoop zei, maar weinig directe vragen wist te stellen. Op de vraag: ‘Weet je er al meer van…jongetje, meisje…’, gaf Eva aan het geslacht van het kind nog niet te weten.

Onderaan dit artikel kun je het fragment terugkijken.

Twitter smulde van het gesprek:

#dwdd het is absoluut tragisch om te zien hoe onhandig Matthijs is als het gaat over de zwangerschap van Eva #Jinek. Wat een hork!!

— Joëlle (@Jo3ll3) March 13, 2018