Melk Karamel Zeezout, Wit Framboos Knettersuiker of Puur Pecan Kokos: welke smaak van Tony’s Chocolonely is jouw favoriet? Een lastige keuze, als je het ons vraagt, en de populaire smaken hebben er vanaf vandaag weer een nieuwe concurrent bij.

Tony’s Chocolonely lanceert namelijk een nieuwe estafettereep, die gedurende zes maanden in de schappen van Albert Heijn te vinden is. Melk Meloen Framboos moet plaats maken voor een nieuwe smaak, namelijk Melk Pompoenpit Cranberry. Denk aan de fris-zure smaak van cranberry in combinatie met geroosterde pompoenpitten. Yum!

Op naar de winkel!

De reep is vanaf 13 november te vinden bij Albert Heijn en geeft na zes maanden het stokje weer door aan een nieuwe variant. Dus als het je nieuwe favoriet is, weet je wat je te doen staat: inslaan!

Bron Culy | Beeld ANP, Instagram