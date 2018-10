Oh no you didn’t! Dit zijn jullie leukste biechten

Doe je ogen dicht en beeld je in dat je de stem van Gossip Girl’s XOXO hoort, of de fluisterstem van Temptation Island. Doe je ogen open, houd die stem vast en lees snel verder, want: welkom bij de eerste reeks biechten van onze lezeressen!

Een aantal weken geleden deden we een oproepje voor het opbiechten van je zondes. Want zoals onze slogan, niets te verbergen, al duidelijk maakt, hebben we bij VIVA niets te verbergen. Gedeelde smart is halve smart, dat idee. Plus: iedereen heeft wel wat te biechten. Van dronken valpartijen tot gênante blunders tijdens een date, zondes of blunders begaan we allemaal wel eens.

Nog leuker: onze inbox stroomde vol met biechten. We hebben de leukste voor je op een rij gezet.

Ires: ‘Oké, dus ik ben al een tijdje aan het daten met Robbert. Robbert is best leuk, zeg maar erg leuk. Onze laatste date was bij hem thuis. Dus ik stap mijn fiets af en loop naar de deur, bel aan, en echt, op het moment dat ik op de bel terug laat ik een gigantisch harde scheet. Denk je, oké is goed, Robbert woont op twee hoog, duurt toch nog wel even voordat ‘ie beneden is. Merk ik dat met die scheet ook, tja hoe zal ik het zeggen, iets anders dan lucht naar buiten was gekomen. Had ik in mijn broek gepoept! Voordat ik weg kon rennen, deed Robbert al de deur open. Ik ben langs hem heen naar binnen gerend en krijste: ‘ik moet heel nodig plassen!’ Vervolgens heb ik een half uur zitten boenen op de badkamer. Hij heeft nooit iets gevraagd…’ Yvonne: ‘Is het erg dat ik vorige week vrijdag tijdens de lunch ziek naar huis ben gegaan, maar vanaf vier uur aan de vrijmibo zat…? #biechtje’ Nathalie: ‘Van markers tot printpapier, ik neem iedere dag wel iets mee naar huis van werk. De twee wc-rollen van vorige week -ik had écht geen om nog langs de appie te gaan- vond ik wel echt heul erg te ver gegaan.’ Chrissie: ‘Joehoe, biecht incoming! Ik heb mijn bestie last minute afgezegd omdat er een marathon van Catfish op televisie was, erg hè.’ Anoniem: ‘Ik was met 3 vriendinnen op vakantie en ik beheerde de pot… Na afloop heb ik stiekem €50,- achterover gedrukt en voor mezelf gehouden. Ik weet eigenlijk niet eens waarom, gewoon omdat ht zo makkelijk kon denk ik…’ Ramona: ‘Ik werk iedere zaterdag bij de bakker en alle pizzabroodjes die overblijven, neem ik mee naar huis en eet ik ’s avonds op de bank op. En nu we toch bezig zijn, eigenlijk bak ik er iedere zaterdag per ongeluk ‘te veel’ af zodat ik er genoeg overblijven om mee naar huis te nemen.’ Veerle: ‘Ik vond het boek van Jamie Li hilarisch en snap alle commotie niet. There, I said it.’ Hanna: ‘Mijn vriend weet niet dat ik op mijn soloreis naar Costa Rica seks heb gehad met een jongen uit Washington. Het ergste van alles: deze jongen heeft op Trump gestemd.’ Valerie: ‘Ik geef mijn vriend altijd het bord met de kleinste portie, hahahahahaha.’ Anoniem: ‘Ik had laatst soloseks en net nadat ik was klaargekomen, kwam mijn vriend de slaapkamer binnen. Ik heb nog nooit zo snel een boek gepakt en voor mijn gezicht gehouden.’

Zo zie je maar weer, grote biechten of kleine biechten, alles is welkom. Wil jij ook biechten? Schrijf je biecht op, spreek ‘m in of (voor de echte bikkels) vertel je belevenis in een video. Mag uiteraard allemaal anoniem!

Je kunt je biecht op twee manieren insturen:

Mailen naar redactie@viva.nl. Een DM sturen op Instagram.

Uiteraard geldt: hoe gekker, hoe beter!

