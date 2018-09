Oh oh: zo vaak zou je je dekbed moeten wassen

Dat je je lakens met enige regelmaat moet wassen, is inmiddels bekend. Maar geef eens toe, heb jij je dikke dekbed al eens gewassen? Grote kans dat het antwoord hier ‘nee’ op is… Toch zou je dit zo nu en dan eens moeten doen.

Een typisch Nederlands aanzicht: dekbedden die uit de ramen van huizen hangen om te luchten. En hoewel we ons dekbed iedere nacht gebruiken, blijft het vaak bij deze ene doorlucht-poging. Maar volgens Helen Johnson van The Fine Bedding Company, een bedrijf gespecialiseerd in beddengoed en kussens, is dat echter niet genoeg. Tegenover Huffington Post vertelt zij dat je je dekbed het best twee keer per jaar kunt wassen.

Twee keer per jáár?! Inderdaad, dat zou het meest verstandige zijn om een broeinest aan bacteriën te voorkomen. Zweet, stof, misschien zelfs kruimels of kattenharen… Het verzamelt zich allemaal in jouw lekkere warme dekbed. Maar hoe was je je dekbed? Check vooral de waslabels. De gangbare wasprogramma’s voor synthetische dekens of donsdekens zijn 40 of 60 graden. Synthetische dekens kun je makkelijker wassen dan dekens met dons. Donsdekens kun je, net als bij winterjassen met dons, het beste wassen met tennisballen om de dons goed te verspreiden. Heb je een wollen dekbed? Let dan op, want deze kunnen vaak niet in de wasmachine.

Happy laundry day!

