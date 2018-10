Ojee: wéér ophef rondom ‘Boer zoekt vrouw’

Na de eerste aflevering van ‘Boer zoekt vrouw’ ontstond er ophef rondom deelnemer Remco, een week later was briefschrijver Maarten het gesprek van de dag. En ook deze week is het weer raak: ProRail is namelijk allesbehalve blij met de laatste aflevering van het populaire programma.

Zondagavond konden fans zich weer opmaken voor een gloednieuwe aflevering van ‘Boer zoekt vrouw’, maar er was één fragment dat bij zowel ProRail als de kijkers van het programma in het verkeerde keelgat schoot. In de uitzending was namelijk te zien hoe een aantal deelnemers van het programma over het spoor liepen. ‘Dit kan echt niet’, aldus een woordvoerder op Radio 1.

Levensgevaarlijk

Volgens de zegsman van het spoorbedrijf is het onverantwoord, juist omdat KRO-NCRV het goede voorbeeld zou moeten geven. Dat het een spoor is dat niet veel gebruikt wordt, maakt het niet minder erg. ‘Qua beeldvorming is het gewoon niet goed. Het lokt gedrag uit. Het is levensgevaarlijk en dat maakt voor ons echt niet uit waar het is.’

ProRail voert al lange tijd actie tegen spoorlopers, die vaak voor veel vertraging zorgen voor treinreizigers.

Twitter

Niet alleen ProRail, maar ook de kijkers van ‘Boer zoekt vrouw’ reageren boos op het fragment. ‘Jammer dit’, wordt er getwitterd. En dat is niet het enige:

Zoveel incidenten op het spoor de afgelopen weken .. en #boerzoektvrouw bedenkt om over het spoor te gaan lopen en dit uit te zenden? Waar gaat het mis bij jullie? #spoorlopers — mariska (@mariska_010rdm) 1 oktober 2018

Ik denk dat ik de kortste route naar huis maar gewoon over het spoor van @ProRail loop. Want bij #boerzoektvrouw kan het ook. Ik ga het al mijn vrienden ook gelijk aanraden! #bzv @KroNcrv #manmanman #jammerdit — Arend Lommert (@Arendinho) 1 oktober 2018

#Prorail #boerzoektvrouw #kroncrv – #yvonjaspers – wellicht rinkelt de kassa bij familie Jaspers als ze de boeren zover krijgt om op spoorrails te gaan lopen! — All in the Family (@MarianAnnen) 1 oktober 2018

