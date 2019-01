Olcay Gulsen openhartig over zware depressie: ‘Bijna 2,5 jaar lang heb ik iedere dag gehuild’

Olcay Gulsen staat stevig in haar schoenen, maar dat is weleens anders geweest. De presentatrice kampte twee jaar lang met een zware depressie. In de nieuwste VIVA vertelt ze openhartig over deze heftige periode uit haar leven.

Tijdens haar depressie kon Olcay niet stoppen met huilen, terwijl ze daarvoor tien jaar lang geen traan had gelaten. Zo vertelde ze al in Flair dat ze eerst een kei was in het verbergen van haar gevoelens, maar ineens de deksel eraf ging. ‘Bijna 2,5 jaar lang heb ik iedere dag gehuild,’ aldus de presentatrice. ‘Ik vond mijn leven vreselijk, ik vond mezelf vreselijk. Er zat zoveel verdriet in me. Iedere dag moest ik mezelf weer preppen om alles te kunnen bijbenen. Daarbij heb ik al mijn grenzen overschreden. Zover zal ik het nooit meer laten komen.’

Emoties

Ook in VIVA doet Olcay nu een boekje open over haar zware depressie. ‘Ik was altijd bezig met de buitenkant, hield mensen op gepaste afstand,’ zegt ze. ‘Nu krijg ik heel vaak reacties als: ‘Ik wist helemaal niet dat je zo warm was. Je kwam altijd zo gehaast en ongeïnteresseerd over,’ In Flair geeft ze dan ook toe dat niet altijd alles letterlijk bij haar binnenkwam. ‘Nu pas merk ik hoe fijn het is om ook andermans pijn te kunnen voelen. Ik ben nu zo begaan met iedereen dat ik er misschien een beetje in doorsla, maar ik schaam me niet voor mijn emoties.’

Kracht

Nu de presentatrice uit haar depressie is, voelt ze weer de kracht om dingen te proberen en ervoor te gaan. ‘Nu weet ik: of het lukt om te presteren, heeft alles te maken met hoe je je voelt. Veel mensen leggen de nadruk op de prestatie die je levert, maar je moet juist de nadruk op jezelf en je gevoel leggen. Het is ook helemaal niet erg als je even niet goed in je vel zit. Het wordt pas erg als we gaan doen alsof het leven alleen maar fantastisch is.’

