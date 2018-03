Olcay is dankbaar: winkels SuperTrash blijven voorlopig open

Afgelopen week werd SuperTrash failliet verklaard. Er wordt nu gekeken of het bedrijf een doorstart kan maken.

Olcay Gulsen stopte eind februari als CEO bij SuperTrash. Ze bleef wel aandeelhouder. Dat zo kort erna faillissement zou moeten worden aangevraagd had ze niet verwacht. Nu blijkt dat er gekeken wordt naar een doorstart en de vijf eigen winkels en zeven franchisers van SuperTrash blijven daardoor voorlopig open. De werknemers behouden hun baan, zolang de winkels open blijven.

‘Ik wil alleen nog maar maar slapen’

Het faillissement komt hard aan voor Olcay: ‘k ben er kapot van en doodop, eigenlijk wil ik nu alleen nog maar slapen’, vertelt ze in De Telegraaf. Maar ze is óók dankbaar voor alle steunbetuigingen. ‘Het geeft me kracht dat mensen zo reageren en positief over SuperTrash als merk zijn. Ik heb met hart en ziel twaalf jaar keihard gewerkt en het is fijn als mensen dat begrijpen’

Bron LINDAnieuws | Beeld Hollandse Hoogte