Om Blue Monday door te komen: 10 héérlijke stand-up comedyshows die op Netflix staan

Soms heb je zo’n dag dat je even niets anders wil dan bankhangen. Met een dekentje, een reep chocola én Netflix. Plus een glas wijn. En Blue Monday is er al helemaal de dag naar. Zin om een potje keihard te janken van het lachen?

Netflix is negen van de tien keer je beste vriend, dus ook als je in de mood bent voor een fijne lachpartij ben je bij de streamingdienst aan het juiste adres. Netflix staat namelijk bomvol verborgen pareltjes als het aankomt op stand-up comedyshows; de één nog beter dan de andere. We vissen er een paar voor je uit de Netflix-vijver. Wedden dat de tranen over je wangen rollen?

1. Iliza Shlesinger: Confirmed Kills

Móét je even lachen omdat je voornemen om een bikini body wéér gefaald is? Omdat je net een zak chips hebt leeg gevroten terwijl je met jezelf had afgesproken dat je niet mocht snacken? In deze comedyshow veegt Iliza al je issues in één keer van tafel – met een knipoog, natuurlijk. Want die zeemeermin die je vroeger wilde worden, word je toch niet.

2. Chris Tucker Live

Sommige privézaken zijn zo pijnlijk of gênant dat je ze liever niet van de daken schreeuwt. Maar Chris Tucker zou Chris Tucker niet zijn als hij dat soort zaken rondom zijn huwelijk en seksleven voor zichzelf zou houden. Maak je op voor een potje keihard lachen en herkenbare momenten.

3. Ali Wong: Baby Cobra – Asian Men

Droom jij er stiekem van om minder te werken als je eenmaal kinderen hebt, maar is die stap ergens nog te ver van je bed? Ali is hoogzwanger en neemt geen blad voor de mond; ze wil het liefst stoppen met werken en meeliften op het salaris van die perfecte vent die ze aan de haak geslagen heeft. Of het nu pijnlijk herkenbaar is of niet: lachen is het sowieso.

4. Jen Kirkman: I’m Gonna Die Alone

Jen Kirkman is een comédienne die duidelijk niet op haar mondje is gevallen. Ze geeft overal haar ongezouten mening over, wat soms zorgt voor ongemakkelijke maar hilarische momenten. Haar manier van kletsen máákt haar comedyshows. Mag je niet missen.

5. Anjelah Johnson: Not Fancy

Van Liam Neeson en nagelstudio’s tot zigeuners en Mexicaanse moeders: Anjelah weet overal wel iets over te zeggen. Heb je een brede interesse? Dan is deze voor jou. Enne, ze heeft ook een wel héél bijzondere reistip voor je.

6. Amy Schumer: The Leather Special

Driewerf hoera voor Amy! Ze weet bodyshamers altijd op de beste manier aan te pakken en kent nul schaamte, over wat dan ook. Geen onderwerp blijft dan ook behandeld in deze show. Geweldig.

7. Lynne Koplitz: Hormonal Beast

Dacht je een goede mensenkennis te hebben? Als je eenmaal kennis hebt gemaakt met Lynne Koplitz ben je dat vertrouwen in jezelf in één klap verloren. Want hoe deze comédienne over bepaalde mensen denkt, is bijna niet in te schatten…

8. Chelsea Peretti: One of the Greats

Van Hitler tot honden, van mannen tot motoren: na het zien van deze show is het lastig samenvatten wat je zojuist gezien hebt, want de onderwerpen die aan bod komen lopen totáál uiteen lopen. Maar als je doorhebt hoe Chelsea over dingen kan praten, maakt je dat geen bal uit. Hilarisch.

9. Aditi Mittal: Things They Wouldn’t Let Me Say

Kun jij grappen over de actualiteit, het vrijgezellenbestaan en vrouwendingen wel waarderen? Dan moet je Aditi Mittal een kans geven. Soms is ze misschien wat grof gebekt, maar dat zorgt júíst voor die buikpijnfactor.

10. Ari Shaffir: Double Negative

De visie van een man op volwassen worden én kinderen. En ‘m daar grappen over horen maken. Soms wil je als vrouw niets meer en niets minder. Need we say more? Ga maar gewoon kijken. Naar dit voorproefje én naar de hele comedyshow van Ari Shaffir.

