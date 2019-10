Om opslag vragen: zo doe je dat

Om opslag vragen is lastig. Je weet dat je meer waard bent, maar hoe kaart je dit aan bij je leidinggevende? Met deze tips durf jij vol zelfvertrouwen het gesprek aan te gaan.

Want ja, hoe ga je nu vragen om opslag zonder te hebberig over te komen? Geloof ons, als jij het vertrouwen hebt dat je meer zou moeten verdienen, dan sta je helemaal in je recht om het te vragen. En hee, uiteindelijk ben je alleen maar blij dat je het gedaan hebt.

Eigen check

Zet voor jezelf op een rijtje wat je de afgelopen tijd allemaal betekent hebt voor het bedrijf. Let hierin op jouw kwaliteiten, om welke redenen je onmisbaar bent en waarom je het dus ook ‘verdient’ om een stapje omhoog te gaan in je salaris. Ook kan je werkervaring meetellen in het vragen om meer geld. Deze check voor jezelf doorstaan? Dan kun je naar je leidinggevende.

Plan het in

Als jouw baas het druk heeft, is er een kleine kans dat hij of zij ruimte heeft om met jou het gesprek aan te gaan. Plan daarom via de mail een afspraak in en laat al doorschemeren dat het hierover gaat. Hoe doe je dat? Nou, een privégesprek om je recente prestaties te bespreken is een goede start. Zo weten jullie beiden waar jullie aan toe zijn én heb je een grotere slagingskans.

Voorbereiding is alles

Nou goed, het gesprek staat ingepland, maar hoe ga je nu precies te werk? Zorg vooral dat je goed wat voorbereidingstijd hebt zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Noteer daarom voor jezelf vooraf al een aantal dingen: je hoogtepunten, de groei die je hebt gemaakt, het bedrag dat je omhoog wilt (ook heel belangrijk) en je toegevoegde waarde voor de toekomst. Zo heeft jouw supervisor een goed beeld van wat-ie aan je heeft én nog gaat hebben.

Blijf dankbaar

Dankbaarheid is hierin heel belangrijk, want het kan goed zijn dat je baas niet aan jouw verzoek wil voldoen. Probeer daarom niet te teleurgesteld te klinken, maar bedenk wel: is dit nog wat je wilt of ga je jouw geluk ergens anders zoeken? Is dat eerste het geval, dan kun je proberen te bewijzen dat je meer salaris wel écht waard bent. Zo niet, dan is het misschien tijd om te solliciteren naar iets anders. In ieder geval ben je na het gesprek weer heel wat wijzer.