Onderhandelen als een baas: zo krijg je het salaris dat je verdient

We zijn inmiddels ruimschoots over de helft van 2018 heen en dat betekent dat je nog even (3,5 maand om precies te zijn) hebt om je goede voornemens te behalen. Stond de loonsverhoging begin dit jaar op jouw wensenlijst? Dan is het nu de hoogste tijd om daad bij het woord te voegen. Maar hoe doe je dat? Omdat zo’n gesprek met je leidinggevende altijd ongemakkelijk is, hebben we hier een aantal tips voor je op een rij gezet.

Een goede meid is voorbereid

Niet alleen geldt dit motto voor je paraplu in je handtas en seksueel contact, maar ook zeker voor je aankomende sollicitatie- of functioneringsgesprek. Wees voorbereid. Verdiep je in je werkgever en in je branche. Praat met vrienden, familie, kennissen of collega’s uit de branche en ga na wat de gangbare salarissen zijn binnen jouw gebied.

Wees transparant

Niet alleen met deodorant, maar ook met je salaris. Ga het gesprek in met een bedrag in je hoofd en wees niet bang om hier eerlijk over te zijn. Heel belangrijk: weet wat je waard bent. Je moet kunnen onderbouwen waarom jij recht hebt op het getal dat je noemt. Denk aan je talenten, je verantwoordelijkheden, je ervaring, je opleiding, kortom: je unique selling points!

Houd voet bij stuk

Het is een beetje als de samensmelting van Expeditie Robinson, die is ook alleen voor de mensen die volhouden. Bied jouw nieuwe werkgever of huidige manager minder salaris dan wat je zelf in gedachte hebt? Doe dan meer onderzoek en zorg ervoor dat je haarfijn uit kunt leggen waarom jij vindt dat je meer waard bent.

Ook handig: LinkedIn heeft een speciale tool voor het inschatten van de juiste salarishoogte. Op LinkedIn Salary kun je je functie invullen en de plek waar je werkt (denk: binnen of buiten de Randstad), waardoor je een indicatie van het salaris te zien krijgt. Geeft de pagina een foutmelding? Klik dan op het logo linksboven.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.