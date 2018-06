Onderzoek toont schokkende resultaten over ouders die continu met hun telefoon bezig zijn

Dezer dagen gaat het vooral over kinderen die te veel met beeldschermen bezig zijn, maar ouders kunnen er ook wat van. Uit nieuw onderzoek blijkt nu dat ouders de algehele relatie met hun kinderen nadelig beïnvloeden wanneer zij tijdens belangrijke gezinsmomenten, zoals het avondeten, bezig zijn met hun telefoon.

Lijdt jouw koter zo nu en dan aan spontane hysterie en kan ie net zo druk doen als Enzo Knol? Kijk dan even in de spiegel in plaats van met een vinger naar het strafbankje te wijzen. Je kind zou zo maar kunnen lijden aan technoreference, dat staat voor de ‘dagelijkse onderbrekingen in face-to-face interactie als gevolg van technologie-apparaten.’

Technoreference is een term die de onderzoekers van de Illinois State University en University of Michigan Medical School in leven hebben geroepen om de schadelijke gevolgen binnen de gezinsrelatie aan te geven. Het onderzoek, gepubliceerd in het tijdschrift Pediatric Resesearch, keek naar alle mogelijke situaties van techonoreference – zoals studenten die tijdens een college continu op hun laptop bezig zijn – maar legt vooral een link van problematische ontwikkelingen tussen ouder en kind.

Volgens de onderzoekers staat het gebruik van elektronische apparatuur een bewuste opvoeding in de weg. Wanneer ouders bijvoorbeeld tijdens het avondeten op hun telefoon zitten, ontnemen zij zichzelf de kans om zinvolle, emotionele steun en positieve feedback te geven aan hun kinderen. Kinderen reageren hierdoor vaak met nog meer streken en fratsen, die kunnen leiden tot driftbuien.

Het onderzoek naar technoreference werd uitgevoerd onder 172 tweeoudergezinnen, die elk tenminste één kind van vijf jaar of jonger hadden. Elke ouder kreeg een online vragenlijst, waarin ze onder andere moesten aangeven hoe vaak per dag ze hun gesprekken of activiteiten met kinderen lieten onderbreken door verschillende apparaten. Ook moesten ze vragen beantwoorden over het gedrag, zoals woedeaanvallen, van hun kinderen. Het resultaat loog er niet om: ‘In bijna alle gevallen werd de band tussen ouder en kind verstoord door een of meer apparaten op een zeker moment gedurende de dag.

Nog schokkender is misschien dat veel ouders aangaven hun apparaten als vlucht te gebruiken; een tactiek met averechts effect. Volgens de onderzoekers steunen deze resultaten het idee dat de relatie tussen oudertechnologie en gedragsproblemen bij kinderen met elkaar in verband staan en elkaar beïnvloeden. Met andere woorden: ouders die kinderen hebben met meer gedragsproblemen worden gestrester, wat kan leiden tot een toevlucht in elektronische apparaten, wat op zijn beurt kan bijdragen aan nog meer gedragsproblemen bij kinderen.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.