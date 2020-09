62% van de mensen beoordeelt een nieuwe collega op zijn of haar uiterlijk

Natuurlijk gaat het op je werk er vooral om hoe goed je je functie uitoefent, maar volgens dit onderzoek is dat niet het enige dat telt. Ook je uiterlijk heeft veel invloed op hoe anderen jou beoordelen op je werk.

Dit allemaal blijkt uit onderzoek van Acties.nl onder 1.111 Nederlanders werkzaam in loondienst, uitgevoerd door Panelwizard.

Eerste indruk

Bij een kennismaking is men al snel geneigd om af te gaan op het uiterlijk. Dit gebeurt ook op de werkvloer, want maar liefst 62% van de werkende Nederlanders beoordeelt een nieuwe collega op zijn of haar uiterlijk. Dit gebeurt vaker onder hoogopgeleiden, dan dat het voorkomt onder middelbaar- of praktisch geschoolden. Ook blijken vrouwen dit over het algemeen meer te doen dan mannen.

Geen zorgen, je hoeft er nu echt niet iedere werkdag als een model bij te lopen. Uit het onderzoek blijkt namelijk ook dat ‘overdreven aantrekkelijke’ collega’s minder snel serieus worden genomen dan andere collega’s. Gemiddeld geeft 13% toe een extreem aantrekkelijke collega minder serieus te nemen.

Samenwerking

Hoe uit dit zich in de samenwerking tussen collega’s? 21% van de werkende Nederlanders vindt het lastig om samen te werken met een aantrekkelijke collega. Ze vinden het bijvoorbeeld moeilijker om hun aandacht bij het werk te houden. Gemiddeld zijn deze percentages gelijk tussen man en vrouw, maar tussen de leeftijdscategorieën zijn wel duidelijke verschillen te zien. Tussen de 18 en de 39 jaar vinden vooral vrouwen het moeilijk om samen te werken met een knappe collega.

En heb je hulp nodig at the office? Ga je iemand vragen om werk van je over te nemen? Straal zelfverzekerdheid uit en vraag het aan een man tussen de 30 en 39 jaar. Daarvan wil bijna de helft een collega uit de brand helpen/

