Onderzoek wijst uit: een deelname aan Love Island brengt meer op dan diploma Oxford

Reality tv blijkt een lucratieve business. Dat je daarmee je ziel aan de duivel verkoopt, weegt al lang niet meer op tegen de financiële voordelen die een deelname aan een programma met niveau Jersey Shore met zich meebrengt. Tot zover was bekend. Maar uit nieuwe statistieken blijkt nu dat zelfs een diploma aan de meest prestigieuze universiteit van Europa je minder oplevert dan een deelname aan pak ‘m beet Love Island.

Wat Tempation Island voor Nederland is, is Love Island voor het Verenigd Koninkrijk. De Britten zijn volledig in de ban van de reality show en het programma heeft nu ook de aandacht getrokken van Oxbridge-academici. Ter info: Oxbridge is de samengestelde term voor de Universiteit van Oxford en de Universiteit van Cambridge in Engeland. Ook wel de term die verwijst naar de superioriteit van hun intellectuele en sociale status. Dus wat moet Oxbridge met Love Island?

Meer aanmeldingen voor Love Island

Eerder werd al bekend dat er veel meer Britse jongeren zijn die zich aanmelden voor Love Island dan voor de universiteiten van Oxford en Cambridge. Kreeg Love Island dit jaar 85.000 aanmeldingen, Oxbridge moest het doen met 37.000 kandidaten.

Love Island verdient beter dan Oxbridge

Love Island wint het niet alleen met het aantal aanmeldingen, maar ook met de financiële vooruitzichten. Een deelname van acht weken aan Love Island levert netto meer op dan drie jaar studeren aan Oxbridge. Dat hebben onderzoekers van Frontier Economics uitgezocht.

Een Islander kan zo’n £ 1 miljoen verdienen aan sponsorships en publieke verschijningen, terwijl een afgestudeerde met een bachelor aan Oxbridge kan rekenen op zo’n £ 815.000,00 aan inkomsten op jaarbasis. Dus inderdaad, waarom nog studeren?

