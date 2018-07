Onderzoek wijst uit: de ideale vakantie duurt acht dagen

Volgens nieuw, Fins onderzoek duurt de ideale vakantie acht dagen. Met deze vakantieduur heb je genoeg tijd om te ontspannen, en te weinig tijd om verveeld te raken. En de Finnen kunnen het weten, want het Scandinavische land staat op nummer één in de lijst van gelukkigste landen ter wereld.

De perfecte vakantieduur

De Finse Universiteit Tampere deed onderzoek naar de perfecte vakantieduur en kwam tot de volgende conclusie: al vanaf de eerste dag is het vakantiegevoel aan het borrelen en dit bereikt een hoogtepunt op dag acht. Op deze achtste dag zijn de meeste mensen pas echt volledig ontspannen en verlost van stress en verantwoordelijkheidsgevoel naar werk toe.

Na de achtste dag begint deze curve aan een heuse daling met een dieptepunt op dag 11: dan stort je geluksgevoel weer helemaal in. Daarom concluderen de onderzoekers dat een achtdaagse vakantie beter is dan een midweekje weg of een langere vakantie van bijvoorbeeld een maand.

Invloed op je humeur

Verrassend genoeg bleek uit het onderzoek ook dat je vakantie geen invloed heeft op je humeur als je weer terug bent. Het ultieme vakantiegevoel verdwijnt als sneeuw voor de zon. Een tip van ons: misschien ieder kwartaal acht dagen op vakantie…?