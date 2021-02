One, two, tree! Stella Carpintera (38) bouwt boomhutten

Timmervrouw Stella Carpintera (38) groeide op in een dorpje in de buurt van Groningen. Op haar dertigste verhuisde ze naar Amsterdam. Behalve Amsterdam, woont ze ook in een bos vlakbij Groningen én drie maanden per jaar in de Filipijnen waar ze de spellen voor Expeditie Robinson bouwt. Inmiddels bouwt ze niet alleen spellen, maar ook al negen jaar boomhutten vanuit haar bedrijf One-two-treehouse.

Carpintera, dat klinkt niet echt Gronings, toch?

‘Nee, dat klopt. Het is Spaans en betekent timmervrouw. Ik heb het ooit verzonnen als bedrijfsnaam, maar sinds die tijd gebruik ik het ook als achternaam.’

Aha! Woon je eigenlijk zelf ook in een boomhut?

‘Haha, nee. Ik woon wel in het bos in mijn eigen gebouwde tiny houses, met een hoog boomhuttengehalte vanwege de stammen die door de vlonders groeien en het dak dragen. Verder heb ik een tree lounge in de tuin, waar ik af en toe ontbijt en in de zomer in lounge.’

Wauw, net een sprookje. Hoe heb je die boomhut gebouwd?

‘Ik heb eerst goed gekeken of de boom ervoor geschikt was en een constructie kon dragen. Daar heb ik de grootte van het platform op aangepast en toen ben ik gaan bouwen. Om hem een beetje avontuurlijk te maken heb ik ook nog een 12 meter lange touwbrug gemaakt. De reling heb ik met de hand geknoopt en daar ging ongeveer een week tijd inzitten maar dat was in de zomer lekker in de zon met een muziekje erbij dus geen straf. Zo doe ik dat natuurlijk niet voor klanten, daarbij gebruik ik een andere techniek die een stuk sneller gaat.’

Behalve privé, is het ook je werk. Wat bouw je allemaal?

‘Ik bouw kleine en grote boomhutten, met of zonder huisje, luxe hutten met slaapvides of zoals laatst een boomhuttenkasteel met uitkijktoren, vaak met hangbruggen, klimwanden en lounge-netten. Meestal duurt zo’n klus een maand waarvan ik twee weken voorbouw in mijn werkplaats en twee weken op locatie aan het timmeren ben. Voor kinderen bouw ik vaak boomhutten die zij vooraf al zelf ontworpen hebben.’

Expeditie Robinson heeft jouw ‘houten’ vingers ook opgemerkt?

‘Ja, ik werk nu zo’n drie jaar voor ze. Tijdens mijn driemaandelijks ‘werkvakantie’ in de Filipijnen werk ik samen met veertig locals, acht Nederlandse timmermannen, setdressers en decorateurs aan de spellen die in totaal door vijf landen (inclusief Nederland) worden gespeeld. Voor het finaleparcours in 2018 heb ik een klimparcours gebouwd, waarbij deelnemers door grote spinnenwebben via touwbruggen en boomhut-plateau’s naar de andere kant moesten komen. Ook als de deelnemers het spel spelen staan we erbij om te kijken of alles goed gaat en zo nodig in te grijpen.’

Eén ding is mij wel duidelijk: jij houdt van hout. Hoe komt dat?

‘Hout verveelt nooit. De mogelijkheden van wat je ermee kunt maken zijn oneindig. Hout is tijdloos en blijft altijd mooier. Sterker nog: het wordt zelfs mooier als het vergrijst. En de organische vormen van bijvoorneeld Robinia stammen, kun je niet evenaren met ander materiaal.’





Tot slot. Waar werk je anno 2021 aan?

‘Gek genoeg heb ik ondanks de coronatijd toch veel opdrachten. Maandag begin ik met een project voor de Apenheul. Ik heb de afgelopen maanden een paar grote boomhutklussen gehad en nog een boomhut in de planning staan. Veel mensen gaan niet op vakantie en willen wat aan hun tuin doen. ‘

Bron en beeld: Stella carpintera