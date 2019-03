Ongelofelijk: transpersonen zijn vanaf april niet meer welkom in het Amerikaanse leger

We dachten dat het de goeie kant op ging met de acceptatie van transgender personen in de huidige maatschappij, maar met het nieuws van vandaag doen we juist een flinke stap terug. Transmensen zijn binnenkort namelijk niet meer welkom in het leger in de Verenigde Staten.

Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft een besluit ondertekend dat transpersonen uit het leger kan weren. Het nieuwe beleid – dat 12 april ingaat – bepaalt dat de meeste transgender personen niet meer welkom zijn in het leger, in het geval dat ze hormoonbehandelingen of een operatie voor een geslachtsverandering ondergaan.

‘Medische kosten en ontwrichting’

Trump maakte in de zomer van 2017 bekend dat hij geen transpersonen meer wilde toelaten op welke post dan ook in het leger. Hij zei dat het leger niet kan worden geremd door de enorme medische kosten en de ontwrichting die transgender personen in het militaire apparaat met zich meebrengen.

Een hele reeks rechtszaken volgde en stelde de plannen van Trump uit. Het Amerikaanse hooggerechtshof gaf de president in januari toestemming om transgenders uit het leger te weren en veegde daarmee uitspraken van drie lagere rechtbanken van tafel.

Je wordt weer hartelijk bedankt, Trump!

Bron: ANP