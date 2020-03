Heb je binnenkort een sollicitatie via FaceTime of Skype? In deze tijden vinden sollicitatiegesprekken vaak alleen plaats via videobellen. Online solliciteren vraagt een compleet andere aanpak dan een normaal telefoongesprek of een live sollicitatie. Maar hoe pak je dit nu zo goed mogelijk aan? De inhoudelijke voorbereiding voor de baan blijft hetzelfde. Videobellen is heel handig, maar het kan soms ook een beetje ongemakkelijk zijn. Met deze tips haal je die baan ongetwijfeld binnen.

Check je apparatuur

Een goede voorbereiding is het halve werk. Zorg ervoor dat je een aantal dingen test, voordat je het videogesprek hebt. Check de app waar je mee gaat bellen een aantal keer van te voren. En controleer ook even of je een goede internet verbinding hebt. Je kan het je natuurlijk niet veroorloven dat je midden in het gesprek ineens wegvalt.

Denk na over je kleding

Draag, net als bij een normaal sollicitatiegesprek, de juiste kleding. Wees vooral jezelf, maar denk goed na over de kleuren in de ruimte waar je gaat videobellen en jouw outfit. Met een grijze trui en een grijze achtergrond zou het zomaar eens kunnen zijn dat je compleet wegvalt. Daarnaast kunnen kledingstukken met streepjes of stipjes een duizelingwekkend effect opleveren voor de ander.

Kijk in de camera

Een grote fout die veel mensen maken tijdens een videogesprek is dat ze naar het beeldscherm kijken in plaats van de camera. Bij de meeste videosoftware zie je onderin de hoek een beeld van jezelf, waardoor je geneigd bent om daar op te letten. Toch is oogcontact echt een must. Door iemand echt aan te kijken kom je zelfverzekerd over en toon je interesse.

Lichaamstaal is de key

Lichaamshouding is moeilijker te beoordelen via video, maar het is daarom belangrijk dat je het deel dat je toekomstige baas wél kan zien goed presenteert. Zorg dat je rechtop zit en weest je bewust van je gezichtsuitdrukkingen. Je bent misschien vooral bezig met het geconcentreerd beantwoorden van de vragen, maar vergeet niet als je enthousiast bent dit ook te laten zien!

Gebruik een spiekbriefje

Zet bepaalde steekwoorden voor jezelf op papier. Door een aantal steekwoorden zichtbaar voor jou – en niet voor de camera – naast je te hebben liggen, kan je het wel subtiel als geheugensteuntje gebruiken.

