Ook Barbie krijgt een live-action film: dit is wat je wilt weten

Wordt 2019 het jaar van de live-action films? Wij antwoorden alvast volmondig JA. Niet alleen giet Disney haar klassiekers als Aladdin, The Lion King en Dumbo in een ‘nét echt’-jasje, ook Mattel doet nu een duit in het zakje. Hun boegbeeld – haar naam is Barbie – krijgt haar eigen film met echte mensen.

Margot Robbie

Waar 2019 het jaar van de live action films is, is 2019 ook absoluut het jaar van Margot Robbie. Sinds haar rol in The Wolf of Wallstreet is haar ster als een raket door de lucht geschoten. Ze zette een geweldig gestoorde rol neer in Suicide Squad, won een Oscar voor I, Tonya en schittert dit jaar in alleen maar knettergoeie films. Zo smacht de entertainmentindustrie naar de release van Once upon a time in Hollywood – over een van de meest gruwelijke moorden uit de Amerikaanse geschiedenis – waarin ze de rol van de vermoorde Sharon Tate speelt (en schittert naast Leonardo DiCaprio, Brad Pitt en Kurt Russell). En ze doet dit jaar dus ook de poppendans, want ze is te zien als Barbie in de gelijknamige film.

Barbie als inspiratiebron

Margot is maar wat blij met haar hoofdrol als Barbie. ‘Barbie maakt kinderen zelfverzekerder. Ze is een inspiratiebron en laat zien dat kinderen over van alles kunnen dromen – van het zijn van een prinses tot een baan als president. Ik ben vereerd dat ik deze rol mag spelen en deze film mag maken. Ik weet zeker dat de film een positieve impact zal hebben op veel kinderen,’ vertelde ze tijdens de bekendmaking van haar rol.

Keep Barbie alive!

Net als alle merken die staan voor jeugdsentiment, moet ook moederbedrijf Mattel op zoek naar nieuwe manieren om hun speelgoediconen in leven te houden. Met deze film, die Mattel co-produceert met Warner Bros. en LuckyChap Entertainment (het productiebedrijf van Robbie zelf), hoopt Mattel een nieuwe wind in de blonde lokken van Barbie te blazen. Een trailer van de film of releasedatum is nog niet bekend, maar we houden het voor je in de gaten.

