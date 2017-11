Ook gelukscoach Sanny Verhoeven kan soms wat hulp gebruiken

Gelukscoach en blogger Sanny Verhoeven probeert elke dag meer geluk uit het leven te halen. Soms even bewust stilstaan helpt. En je niet laten verleiden door nep. ‘Ik laat elke dag mijn ware ik zien. Zelfs als ik moet janken.’

VIVA samen met Naïf

‘Voor ik een vlog film, ga ik echt niet eerst door de afdeling haar en make-up. Het is wat het is. Soms heb ik wallen, vlekken in mijn gezicht of zit mijn haar voor geen meter. So what? Ik vertel het ook wanneer ik me depri voel. Ik heb zelfs weleens in mijn vlogs gehuild. Dat doe je in het echte leven toch ook? Op kwetsbare vlogs krijg ik vaak de meeste reacties. Van mensen die zeggen: wat fijn dat je niet altijd alleen maar positief bent.’

Blij ei

‘Aan de andere kant kan ik ook blij worden om niks. Omdat de zon schijnt en er een babynijlpaardje geboren is in Artis, of zo. Accepteren dat het leven soms leuk is en soms minder leuk, helpt om gelukkig te zijn. Onzekerheden? Die heb ik zat en deel ik ook online. Maar ik ben ambitieus en als ik iets spannend vind, ga ik juist door. Dwars door die onzekerheden heen. Ik hoop dat dat mijn volgers inspireert.’

Als stresskip sla ik snel op tilt, dus moet ik goed voor mezelf zorgen

‘En nee, dat gaat niet vanzelf. Van nature ben ik een stresskip; ik moet goed voor mezelf zorgen om niet op tilt te slaan. Dus zoek ik af en toe bewust de stilte op; even alleen zijn en naar mijn eigen gedachten luisteren. Gezond eten helpt ook, net als je huid en haar goed verzorgen. Met pure, natuurlijke producten: een beetje lief zijn voor jezelf maakt echt gelukkiger.’

