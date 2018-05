Pas op: wie aardig is tegen collega’s is volgens dit onderzoek minder succesvol

Een goeie sfeer op de werkvloer is wel zo bevorderlijk. Althans, dat dachten we altijd. Toch blijkt uit recent onderzoek dat je maar beter niet ál te aardig kan zijn tegen je collega’s.

Werknemers die beschouwd worden als ‘aardig’, krijgen minder betaald dan hun minder vriendelijke collega’s. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Californië in Berkeley. Hiervoor werden deelnemers beoordeeld op de persoonlijkheidstrek ‘agreeableness’, oftewel vriendelijkheid. Zij die hoog scoorden, kregen minder vaak promotie. Dat zou komen doordat zij eerder hun eigen succes opofferen om anderen te pleasen. Daarnaast zouden aardige collega’s minder hard onderhandelen over loon of positie. Tja, daar sta je dan, met je goeie gedrag.

Toch betekent dit niet dat je maar meteen maar met een chagrijnige kop op je werk moet gaan zitten. Lief zijn voor collega’s heeft op gebied van je gezondheid namelijk juist voordelen. Het zorgt ervoor dat je beter slaapt en lekkerder in je vel zit, zo blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Iowa onder Amerikaanse en Chinese werknemers. Slecht gedrag op werk heeft blijkbaar een grote invloed op je gedachtegang op je vrije tijd. Onaardige werknemers hadden dan ook een negatiever zelfbeeld en meer stress.

Kortom: de keuze is aan jou.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: AD | Beeld: iStock