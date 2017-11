Zo krijg je wat je wilt (op de werkvloer)

Een brutaal mens heeft de halve wereld: een welbekende uitspraak waar zéker een kern van waarheid in zit. Zeven tips om op de werkvloer voor jezelf op te komen en te krijgen wat je wilt.

VIVA samen met Tempo-Team

1. Wees assertief, niet bijdehand

Durf voor jezelf op te komen, maar doe dit op een tactvolle manier. Brutaliteit brengt je niet ver, maar assertiviteit daarentegen… Door je assertief op te stellen – en dus lef te tonen door op een nette manier aan te geven wat jíj wilt – plaats je jezelf op de voorgrond zonder die irritante collega te zijn. Assertiviteit is belangrijk in het werkveld. Jij wilt toch niet dat die leuke opdracht aan je neus voorbij gaat? Dat die berg extra klusjes op jouw bureau belandt? En dat je met een salarisonderhandeling bedrogen uitkomt? Precies. Voor jezelf opkomen dus!

2. Geloof in jezelf

Als jij niet in jezelf gelooft, dan zal een ander dit zeker niet doen. Ga na wat jij belangrijk vindt, in welke omgeving jij je prettig voelt en vooral ook wat je jezelf (en jouw kennis) waard vindt. Wil je salarisverhoging? Bedenk dan van tevoren goed na waarom je vindt dat daar nu het geschikte moment voor is en aan welk salaris je dan denkt. Kom met concrete, overtuigende voorbeelden. Pas als je overtuigd bent van jezelf, kun je een ander overtuigen.

3. Stel duidelijke vragen

Heb helder voor ogen wat je precies wilt vragen. Bedenk ook goed waarom je iets tegen iemand wil zeggen, en benoem gerust waarom je het belangrijk vindt om hierin gehoord te worden. Heb je een prangende vraag? Schrijf die dan op en probeer elke vraag te onderbouwen. Oefen desnoods met iemand die dicht bij je staat, zodat diegene kan beoordelen hoe jij overkomt.

4. Denk aan je powerpose

Lichaamstaal is heel belangrijk als het gaat om krijgen wat je vraagt. Uit je houding kan de gesprekspartner veel aflezen. Neem dus een actieve lichaamshouding aan die ontspanning en zelfverzekerdheid uitstraalt. Dat doe je door rechtop te zitten (of staan) en de gesprekspartner aan te kijken. Kijk dus vooral níet naar de grond, laat je schouders niet zakken en kruis ook je armen niet over elkaar.

5. Focus niet op wat anderen denken

Wat zal m’n collega denken als ik nee zeg op een opdracht? Wat zal mijn leidinggevende wel niet denken als ik aangeef dat iets niet mijn taken zijn? Dat iets me teveel wordt? Of als ik zeg dat ik meer salaris verdien? Allemaal veelvoorkomende vragen, die ik regelmatig te horen krijg. Tip: probeer niet voor anderen te denken. Door je te focussen op wat anderen misschien wel of niet denken, belemmer je jezelf in je doen en laten. Twijfel dus niet.

6. Nee is oké

Wil je iets, maar is het antwoord nee? Wees dan niet uit het veld geslagen. Misschien is het nu de tijd nog niet en kun je er later op terug komen. Wees je ervan bewust dat je van elke confrontatie en gesprek weer sterker kunt worden, simpelweg doordat je lef hebt getoond om eerlijk aan te geven wat jij wilt.

7. Volg een assertiviteitstraining

Als je het lastig vindt om voor jezelf op te komen kan een assertiviteitstraining je ook een handje helpen. Je denkpatronen aanpassen is geen makkelijke opgave, want die zijn er van jongs af aan al ingesleten. Een coach in een Huis van Werk kan je helpen meer inzicht te krijgen in het hoe, wat en waarom van jouw gedrag en communicatie. Om je vervolgens tips en tricks te geven waarmee je niet uit het (werk)veld bent te slaan.

Wil je hulp of meer carrièretips? Ga naar de website van Tempo-Team.