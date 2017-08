Op deze leeftijd vind je je werk het minst leuk

Hoe leuk onze baan ook is, we hebben altijd wel wat te klagen. Die ene collega die de kantjes er vanaf loopt, vergaderingen die altijd langer duren dan gepland en dat het soms eeuwen lijkt te duren voordat het weer vrijdagmiddag is, helpen ook niet mee. Blijkbaar vinden we deze minpunten erger tussen ons 25e en 34e levensjaar.

In die jaren zijn we namelijk het minst gelukkig met de balans tussen werk en privé.

Uit onderzoek van YouGov blijkt dat twintig procent van de werkenden tussen de 25 en 34 jaar vindt dat zijn werk- en privéleven uit balans is. E-mails beantwoorden buiten werktijd – iets wat regelmatig voorkomt – is een van de grootste irritatiepunten. Bijna de helft van de ondervraagden geeft aan dit weleens te doen. 38 procent krijgt of pleegt weleens werktelefoontjes terwijl hij vrij is, of zelfs tijdens zijn vakantie.

Andere leeftijden

Een op de zes jongere werkenden (tussen de 18 en 24 jaar oud) vindt ook dat zijn werk- en privéleven verstoord is, maar een schrale troost: er komt een moment dat je waarschijnlijk wél weer tevreden bent met je baan. Tussen je 35e en 44e wordt het al beter: slechts veertien procent is dan ongelukkig. 55-plussers zijn het gelukkigst met de balans tussen beide levens: negentig procent gaf aan tevreden te zijn.

Nog even doorwerken, dus.

Bron YouGov | Beeld Sanoma Beeldbank