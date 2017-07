Op dit eiland kun je de hele dag met puppy’s spelen

Ben je gek op honden en zon en heb je nog geen vakantie geboekt? Dan is dit de perfecte bestemming voor jou. Op dit tropische eiland in de Cariben kun je namelijk de hele dag met puppy’s spelen.

Op de Turks- en Caicoiseilanden zijn gigantisch veel puppy’s die met smart wachten op adoptie. In het Potcake Place asiel zitten er zoveel, dat de medewerkers ze niet allemaal voldoende aandacht kunnen geven. Speciaal daarom kun je, wanneer je op het eiland bent, zo’n puppy voor een dagje adopteren. Lekker ravotten op het strand, knuffelen, you name it. Jij een topdag met een lief beestje, zij een topdag vol liefde en aandacht.

Een bericht gedeeld door elyse (@ellybellie117) op 29 Jun 2017 om 10:20 PDT

Bron GoodHousekeeping | Beeld Sanoma Beeldbank