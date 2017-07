Op roadtrip naar Parijs met VIVA400 Visionista’s

VIVA400 Visionista’s is dé springplank waarmee je snel stappen kunt zetten in je carrière. Inmidddels zijn er nog tien potentiële Visionista’s over die kans maken op de titel en mee mochten naar Parijs voor de tweede masterclassdag.

Twee dagen lang werden de aanstormende talenten door verschillende masterclasses geïnspireerd en gepamperd met tours en te gekke locaties in de Franse modestad. De trip werd afgesloten met een eindpresentatie bij Google, waarmee de Visionista’s de jury probeerden te overtuigen van hun idee, in de hoop de derde ronde van het masterclassprogramma van ‘La route du succes’ te behalen. Een recap van deze te gekke dagen.

Donderdag 6 juli, 07.15 uur. De vrouwen en de crew verzamelden zich op Rotterdam Centraal Station om met de Thalys te vertrekken naar Gare du Nord, Parijs. In de trein ontvingen de dames hun eerste goodies en startte dagvoorzitter en vlogger Sanny Verhoeven na een uur haar workshop, waardoor de dames gelijk aan de slag konden met het verder finetunen van hun droom. Eenmaal aangekomen in Parijs was de eerste pitstop bij L’Atelier Renault Paris op de Champs-Élysées.

Na de rondleiding door L’Atelier Renault Paris volgde een presentatie over Renault, om meer te weten te komen over het Franse automerk.

Na de kennismaking met Renault was het tijd voor de heerlijke driegangenlunch (!).

Vervolgens verplaatsten de dames zich richting hotel R.Kipling waar Birgit Zuurveld van Dorst&Lesser de masterclass personal branding startte. Ze gaf antwoord op vragen als: hoe en welke social media kanalen zet je in. Welk archetype ben jij als merk? Welke tone of voice gebruik je?

Na de workshop stond er in het hotel een welkomstborrel klaar. Ook hadden de vrouwen de gelegenheid om zich op te frissen in hun hotelkamers waar nog meer goodies – zoals het nieuwe boek Babe, you got this, nagellak van Renault en andere cosmeticaproducten – voor heen klaarlagen.

De derde pitstop vond plaats bij de boot van Renault. De kapitein wachtte het hele team op met een glas bubbels.

Na geproost te hebben op een eerste geslaagde dag, startte de boottour over de Seine en kwamen er diverse culinaire hapjes voorbij. Uiteraard was het ook dé gelegenheid om vanaf het water selfies en foto’s te schieten met dé highlight van Parijs: de Eiffeltoren.

Vrijdag 7 juli, 07.30 uur. Na een uitgebreid ontbijt in het hotel stond de fietstour van Paris by Bike ingepland. De beste manier om meer te zien en te weten te komen van deze stad.

Na met meer dan 30 graden door de stad gefietst te hebben, verzamelden de tien potentiële VIVA400 Visionista’s zich bij het kantoor van Google in Parijs. Nadat iedereen voorzien was van een badge, volgde de behind the scenes-tour door het pand waar zo’n 700(!) mensen voor Google werken.

De aanstormende talenten kregen bijzondere (werk)plekken te zien. Met deSilence Phone Box en de Vpod Box kunnen de werknemers aan een tafel zitten met een camera en scherm zodat zij met collega’s uit andere landen kunnen vergaderen. Ook is er een bureau met een loopband eronder om in beweging te blijven.

De tour ging verder met een gezonde lunch. Vervolgens was het woord aan Ghislaine van der Knaap van Google Nederland, die net die ochtend was ingevlogen. Ze verwelkomde de groep en startte haar masterclass waarin zij tips gaf over micromomenten, de Visionista’s zelf aan het werk zette en verschillende Google-tools besprak die voor starters goed te gebruiken zijn.

Na alle informatie en tips die de Visionista’s geleerd hadden tijdens de verschillende masterclasses, was het de hoogste tijd voor hen om zich klaar te stomen voor hun eindpresentatie. In de tussentijd trok de jury zich terug om alvast een aantal zaken te bespreken

Het moment van de waarheid: dé five minutes of fame. Iedereen kreeg de mogelijkheid om de jury te overtuigen waarom juist zij en hun droom tot de top drie behoren.

17.00 uur sharp was het tweede masterclassprogramma ‘La route du succes’ een wrap! De hoogste tijd om te verplaatsen naar Gare du Nord voor een diner en de terugreis in gang te zetten.

Donderdag 13 juli wordt bekendgemaakt wie tot de top drie behoren en naar de finaleronde van het masterclassprogramma ‘La route du succes’ gaan om te strijden voor de titel VIVA400 Visionista 2017. Op donderdag 23 november wordt tijdens de VIVA400 Awards het aanstormende talent bekroond.

Volg @viva_nl en #viva400visionista op Instagram om meer te zien over de VIVA400 Visionista’s.

Tekst Sabine van Zeijl | Foto’s Mehdi Taamallah