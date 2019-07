Op vakantie? Laat je plant achter in het plantenhotel van de VU

Een groene omgeving draagt bij aan een goede (mentale) gezondheid, zo blijkt uit onderzoek. Voor de VU is dat een van de redenen om een plantenhotel te openen.

De bibliotheek van de VU wordt deze zomer omgetoverd tot groene oase. Omdat het welzijn van de studenten belangrijk is voor de universiteit vroegen zij hun boekenwurmen hoe de universiteitsbibliotheek ingericht moest worden. Veel studenten hebben planten thuis en gaven aan die ook graag in de stille studieruimte terug te willen zien. Dat gegeven, en het vooruitzicht op de naderende zomervakantie maakte dat de universiteit besloot een plantenhotel te openen.

Ruildienst

Op dit moment is de oppasservice alleen voor VU-studenten bedacht, maar de universiteit gaat er over nadenken om het voor een breder publiek toegankelijk te maken. Want het is natuurlijk een ultra slim bedachte ruildienst: wij helpen de universiteit (gratis) op te bloeien, en de VU houdt jouw plantje in bloei. Zoiets noem je ook wel: win-win.

