Op vakantie naar Benidorm? Hier moet je zijn!

Carola Valls (28) woont en werkt in Benidorm. Op iamlifeaholic.com blogt ze over haar leven in de Spaanse badplaats. Speciaal voor VIVA tipt ze de beste adressen om te eten, feesten en shoppen.

Wat is er zo leuk aan Benidorm?

‘Zeven jaar geleden kwam ik vanuit Argentinië naar Spanje voor de liefde. Ik hou van reizen en vooral van Europa, dus toen mijn relatie uitging, ben ik hier gebleven. Mijn overgrootouders waren Spaans en ik wilde terugkeren naar mijn roots. In Benidorm werd ik verliefd op het klimaat: het regent hier maar 17 dagen per jaar. Benidorm is een erg compacte stad, je kunt alles belopen. Met tien minuten ben je in de bergen en ligt de zee aan je voeten.’

Wat is typisch Benidorm?

‘Alles gebeurt in de oude stad. Tapas alley, een straat vol tapasrestaurants, is elk weekend gezellig druk. Iedereen hopt daar dan van restaurant naar restaurant om tapas te eten, overgoten met veel wijn. Het viewpoint is de plek waar veel locals feestjes organiseren. Aan Poniente Beach gaat iedereen paella eten met vrienden en familie.’

In welk gedeelte van de stad woon jij?

‘Ik woon aan Levante Beach, het drukste en meest internationale strand van Benidorm. Alle hotels en beach clubs zitten daar. Ik heb een mooi groot appartement met uitzicht op de Middellandse Zee. Voor mij ideaal, want het is maar vijf minuten van mijn werk en dicht bij de oude stad.’

Wat is de place to be?

‘De oude stad. Locals gaan daar minstens twee keer per week naartoe om te slenteren, te dineren en uit te gaan. Ook bezoek ik geregeld natuurpark Sierra Helada. Je kunt er fietsen en buiten het seizoen is het heerlijk om er te wandelen. Er liggen twee rustige kleine baaien, Cala La Almadrava en Cala Tío Ximo, waar je mooi kunt snorkelen. In de zomer ga ik vooral daar naar het strand, weg van de drukte in de stad.’

Daar is ’t feestje

David Guetta. Het event waar heel danceliefhebbend Benidorm naar uitkijkt: zijn soloshow in het Estadio de Fútbol Guillermo Amor op 12 augustus. De hele nacht feesten in de openlucht – tot de zon weer opkomt. benidormsound.com

Buitenkansen

Benidorm Island. Waar je ook kijkt, overal zie je dit driehoekige eiland in zee. Huur een kajak en roei erheen, samen met de dolfijnen. Duiken rondom dit eiland is prachtig. Klim eenmaal daar naar de top en je hebt een prachtig uitzicht over heel Benidorm. Kajaks zijn te huur in de haven van Benidorm of via marcopolo-exp.es

Delicioso

Ulia. Dit restaurant aan Poniente Beach zit elk weekend vol families. De obers lopen af en aan met enorme pannen paella. Spaanse gezelligheid. restauranteulia.es

Join the club

Marrs Bar zit verstopt in een straatje midden in de oude stad. Het ziet eruit als een grot en je moet bukken om naar binnen te kunnen. Er is weinig licht maar het is er oergezellig. De beste mojito’s van de stad – Classico, Fresa en Royal – drink je hier. marrsbar.es

Topshops

Oude stad. Hier barst het van de leuke winkeltjes en boetieks gerund door complete families. Het fijnste is om vroeg in de ochtend of later op de avond – als het wat koeler is – te gaan struinen. Slippers en rieten tassen kosten hier bijna niets.

