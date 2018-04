Kom maar op met die vakantie: 5 (goedkopere) alternatieven voor Airbnb

Sinds het bestaan van Airbnb kunnen we ons haast geen vakantie meer zónder voorstellen. Een echt woonhuis of schattig privéappartementje is toch immers veel leuker dan een of ander onpersoonlijk hotel? En zeg nou zelf: de zoektocht op de website – waar andere platforms qua looks en gebruiksgemak nog een puntje aan kunnen zuigen – is al een feestje an sich.

Helaas stijgen met de populariteit ook de prijzen van het verhuurplatform. Gelukkig zijn er ook alternatieve websites waar je veel leuks kunt vinden.

Wimdu

Dit platform lijkt erg op Airbnb, maar met een sterkere focus op Europa. De site is in 2011 opgericht in Berlijn, als reactie op de komst van Airbnb in Duitsland. Je kunt hier gratis je huis aanbieden, maar betaalt – net als op Airbnb – per boeking 3 procent aan servicekosten aan Wimdu. Van het bedrag dat de huurder betaalt gaat 15 procent naar de site; op Airbnb is dit 12 procent.

TalkTalkBnb

Superleuk iniatief: op dit Franse platform kun je een huis huren in ruil voor een taalcursus. Ja, je leest het goed: taal vormt hier het betaalmiddel. Mensen die een nieuwe taal willen leren kunnen op TalkTalkBnb in contact komen met een reiziger die hem of haar wel wil voorzien van een lesje Engels, Spaans of misschien wel Nederlands. De reiziger krijgt hier een verblijfplaats voor terug. Het platform telt inmiddels al zo’n veertigduizend leden in ruim honderd landen.

Nightswapping

Ooit de film The Holiday gezien? Nightswapping werkt vergelijkbaar: wil je bij ergens overnachten, dan bied je als betaalmiddel een nacht in je eigen huis aan. Voor elke nacht die jij reizigers in je huis laat verblijven, ontvang je punten in je digitale ‘NightWallet’. Daarmee kun je zelf weer overnachtingen boeken. Op deze manier hoeft je verblijf je helemaal niets te kosten! Heb je zelf geen slaapplek in de aanbieding, dan kun je er ook voor kiezen om voor overnachtingen te betalen.

Micazu

Gaat jouw voorkeur uit naar een huis of appartement van een Nederlandse eigenaar? Dan moet je bij Micazu zijn. Dit kleinschalige platform biedt 7.700 huizen van Nederlandse verhuurders, in zowel binnen- als buitenland. Extra fijn is de last minute-categorie die huizen laat zien die onverwacht zijn vrijgekomen. Verhuurders kunnen drie soorten abonnementen afsluiten: variabel (0 euro vaste kosten en 9 procent commissie per boeking), combi (99 euro vast en 4,5 procent commissie) en vast (€ 229 vast en geen commissie).

