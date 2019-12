De burn-out epidemie in Nederland: zou dit dan de oplossing zijn?

Geen contract op basis van uren, maar een contract op basis van taken. Dat zou volgens René Sielhorst, ondernemer en oprichter van het digitale gezondheidsplatform It’s My Life de oplossing zijn voor burn-outs.

Hoewel de cijfers van dit jaar nog niet bekend zijn, weten we dat we in Nederland kampen met een burn-out epidemie. In 2018 hadden meer dan 1,3 miljoen Nederlands burn-out klachten, goed voor een kostenpost van zo’n 2,8 miljard euro. De nieuwste trend om het hoge aantal burn-outs tegen te gaan is autonomie, waarbij werkgevers hun werknemers meer ruimte geven om hun dag, taken en verantwoordelijkheden zelf in te delen.

Takencontract in plaats van urencontract

Het idee van Sielhorst sluit hierbij aan. In plaats van zijn medewerkers een 40- of 32-urencontract te geven, geeft hij zijn werknemers een takencontract. Dat kun je vergelijken met het Montessori-onderwijs. Je krijgt een x-aantal taken die vóór een x-moment af moeten zijn. Maar hoe, waar en wanneer je daar aan werkt heeft de werknemer zelf in de hand.

Is de werknemer moe, wil de werknemer sporten of wil de werknemer een huis bezichtigen of naar een oudergesprek, dan mag hij of zij gewoon weg gaan. Een baas zou dat namelijk ook doen. ‘We denken teveel in uren,’ legt hij uit aan het AD. ‘Een contract wordt altijd op basis van een totaal aantal uur opgesteld, terwijl het takenpakket dat we krijgen niet altijd aansluit op de uren die we moeten werken.’

Autnomie

Een betere balans tussen werk en leven en dus meer autonomie voor de werknemer is iets wat steeds meer bedrijven onderzoeken. Immers, we weten allemaal dat we niet iedere dag en ieder uur even productief kunnen zijn. Microsoft Japan testte daarom afgelopen zomer een kortere werkweek, van vijf naar vier dagen. En wat bleek? De productiviteit van de Japanse werknemers leverde een boost van zo’n veertig procent op.

Andere specialisten gooien het over een andere boeg en pleiten voor omdenken. ‘Zie je burn-out maar als een geschenk’, pleitte Bram Bakker eerder. ‘Een burn-out is namelijk niets minder dan het uiterste signaal van je systeem dat de balans ernstig is verstoord. De bedoeling is dan wel dat je het cadeau uitpakt en je afvraagt: waarom is dit bij mij bezorgd? Je zult zelf aan de bak moeten.’