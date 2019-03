Hey girlboss: is je motivatie ver te zoeken? Dan wil je dit filmpje van Oprah uit 1986 even zien

Zit je werk deze week niet echt mee? En ben jij – net zoals vele anderen – iemand die zijn gemoedstoestand laat beïnvloeden door werk? Dus gaat werk (niet) goed, dan ga jij ook (niet) goed? Nou girlboss, daar zit je dan mooi sip te zijn omdat werk niet zo gaat als je zou willen. Een advies: neem twee minuten van je tijd en kijk naar deze geweldige video van Oprah Winfrey.

#wordsofwisdom

Want toen Oprah Winfrey in 1986, da’s 33 jaar geleden, haar eigen talkshow kreeg, wist ze altijd al dat die talkshow een succes zou worden. Maar belangrijker nog: wat als die show geen succes zou worden? Ook daar wist Oprah – toen al – antwoord op: ‘If it doesn’t, I will still do well. I’ll do well, because I’n not defined by a show.’

En pas als je het filmpje kijkt en de vastberadenheid ziet waarmee ze die woorden uitspreekt, begrijp je waarom Oprah zo ver is gekomen. En waarom je humeur laten afhangen van je werk totaal geen zin heeft. Kijken dus.

Bron: YouTube, beeld: Getty Images