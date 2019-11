Opzien tegen werkweek: zo verminder je dat gevoel

Op zondag al een knoop in je maag en enorm opzien tegen je nieuwe werkweek, maakt dat je gestresst begint op maandag. Maar hoe verminder je nu dat knagende gevoel?

Want het is niks geks, dat je je zo voelt aan het eind van het weekend. Sterker nog, het heeft zelfs een naam: Sunday Scaries. Dat klinkt misschien een beetje kinderlijk, maar basically houdt het in dat je gedurende de zondag ergens op begint te zien tegen de werkweek.

Stop met drukmaken

Je kunt je vervolgens heel erg druk gaan maken, maar dat gaat het gevoel niet wegnemen. Probeer je daarom niet te druk te maken en accepteer dat je hier nu even last van hebt. Spreek dan ook uit dat je er geen zin in hebt, want zo zorg je dat deze emotie niet opgekropt blijft. Bedenk daarnaast dat iedereen dit weleens ervaart. Het betekent daarom ook niet dat je niet meer met plezier naar je werk gaat, maar je kunt simpelweg gewoon geen zin hebben in alle drukte die je te wachten staat.

Schrijf het op

Opzien tegen de werkweek kan zorgen voor heel wat gemaal in je hoofd. Een van de oplossing hiervoor is: schrijf al je gedachtes op. De stress bouwt zich hierdoor niet meer op in je lichaam, maar je ziet op papier staan wat er moet gebeuren die week, welke meetings je hebt en alles wat erbij komt kijken. Zo zul je zien dat het misschien uiteindelijk best allemaal wel meevalt. Wanneer je dat hebt gedaan, heb je ook een overzicht van wat allemaal moet gebeuren. Maak vervolgens dan ook een weekplanning waarin heel duidelijk wordt wat wanneer moet worden gedaan.

Ontspanning

Alleen maar werken, daar wordt niemand vrolijk van. Zorg daarom ook voor genoeg momenten van ontspanning in je aankomende week. Dat kan een afspraak zijn met vrienden of gewoon simpelweg lekker in bad. Als je weet dat je je mag onderdompelen in sop zodra de dag is afgelopen, is het toch weer iets om naar uit te kijken.

Zoek de reden

Voel je nog steeds een hoop stress op zondagavond en wordt het met de week erger? Dan kun je nagaan waarom je je zo voelt. Misschien is het inderdaad wél zo dat je niet meer gelukkig bent met je huidige baan. Schrijf daarom op met welke reden je je werk doet: is dat omdat je oprecht blij wordt van wat je doet of omdat het simpelweg de rekenen betaalt? Is het laatste het geval, dan is het misschien tijd om te gaan solliciteren naar iets nieuws.

Maak het gezellig

Blijft de zondag toch een lastige dag? Probeer dan wat afleiding te zoeken door het in de avond nog gezellig te maken. Plan een etentje in, ga naar de bios of geniet van je favoriete programma op televisie. Zo creëer je nog net dat momentje van rust voordat de drukke werkweek weer van start gaat.

