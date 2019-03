Overleef je werkdag: zo versla je de middagdip

Je hebt het concentratievermogen van een aardappel, het voelt alsof alle energie uit je lichaam is gezogen en ook je motivatie is mijlenver te zoeken. Ja hoor, het is weer zover: de middagdip heeft zich van je meester gemaakt. Hoe bestrijd je dit monster?

Hoewel wij door de reclames van Cup-a-Soup altijd dachten dat de middagdip om 16.00 uur toeslaat, blijkt hij doorgaans eerder uit zijn holletje te kruipen. Volgens onderzoekers hebben veel mensen er – uitgaande van kantoortijden – om 14.00 uur last van.

Blame it on the brains

Waar komt die irritante dip toch vandaan? Vaak wordt de schuld gegeven aan wat en wanneer we eten. Dat is niet geheel onwaar, maar volgens Journal of Neuroscience speelt ons brein ook een grote rol. Het beloningssysteem in onze hersenen zou namelijk om 14.00 uur het minst actief zijn. En dat resulteert in die o-zo-geliefde middagdip.

Weg ermee

Nu wil je natuurlijk weten hoe je deze tegengaat. Wel, je kunt een aantal dingen doen om de kans op een middagdip te verkleinen. Zorg bijvoorbeeld dat je genoeg slaapt (oh hallo, open deur) en beperk je suikerinname.

Tijd voor pauze

Ook je werkritme is belangrijk. Lang achter elkaar werken zonder pauze te nemen is niet bevorderlijk; als je een halve dag achter elkaar doorwerkt is het niet gek dat je om 14.00 uur instort. ‘Hoe intensiever intellectueel werk, hoe groter je behoefte aan een rustige pauze,’ vertelt Erik Scherder, hoogleraar klinische neuropsychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, aan NU.nl.

‘Uit het raam staren heeft effect op de creativiteit’

Het best kun je elk uur vijf minuten pauze nemen. Lukt dat niet? Probeer dan op z’n minst twee minuten. Hoe je die wilt besteden, is aan jou. Mediteren, wandelen, opdrukken, traplopen, stretchen, een babbeltje maken met een collega: we noemen maar wat. Zelfs in je eigen gedachten wegdromen kan al nuttig zijn. ‘Uit het raam staren heeft een bewezen effect op de creativiteit,’ aldus Scherder. ‘Je brein heeft het nodig om alle prikkels te verwerken, connecties te maken en op nieuwe ideeën te komen.’

Nieuwe prikkels

Voorwaarde is wel dat je tijdens je micropauze zorgt voor nieuwe prikkels. Zit je de hele dag achter de computer? Kies er dan niet voor om een video op Facebook te kijken of je Instagram te checken. Dat lijkt te veel op je gewone werk.

Nog niet tevreden? Dan kun je altijd nog een ‘koffiedutje’ proberen.

Bron: NU.nl