Pak de SODA erbij: met deze methode ben je ondoordachte, emotionele reacties voor

Als je gestrest bent, kun je soms onbedoeld fel uit de hoek komen, want vriendelijk blijven in zulke situaties, dat lukt bijna niemand. Als je een smsje of email binnenkrijgt waar je hart sneller van gaat kloppen en stoom uit je oren laat komen, gebruik dan de SODA-methode.

Je hebt een drukke werkdag achter de rug, bent gestrest en reageert dat af op je de eerste de beste die je een vraag stelt. Stress zorgt ervoor dat je een kort kontje hebt en jezelf dan onder controle houden is moeilijk. Sounds familiar?

Key-ingrediënt

Schrijver en spiritueel leraar Davidji legt in zijn nieuwste boek Zonder Stress alles uit over stress. Wat gebeurt er met je lichaam tijdens stress? En hoe zorg je ervoor dat je stress vermindert? Key-ingrediënt van zijn technieken is de SODA-methode. Davidji: ‘Het is een prima hulpmiddel dat ik aan duizenden zakenmensen met een drukke baan heb meegegeven op weg naar een ontsteekt leven.’ Met deze methode onderbreek je een paniekreactie. Je bouwt de emotionele lading van je reactie af en zal het gesprek veel rustiger aangaan. Dus als je merkt dat je stress ervaart en dat je lontje kort is, is het tijd om deze methode erbij te pakken.

Zo werkt het:

Stop je negatieve gedachten. Probeer je aandacht te verleggen of loop even naar een andere ruimte. Observeer jezelf en blijf uitzoomen tot je écht zonder oordeel kunt kijken. Zorg dat jij in de positie komt dat je het hele beeld kunt zien, in plaats van alleen het deel voor je neus. Doe een stap terug. Creëer afstand tussen jou en de bron van je irritatie. Leg je telefoon weg, rol je bureaustoel achteruit, leun naar achteren en adem in en uit. Activeer de beste versie van jezelf. De dappere versie, die makkelijk vergeeft en ‘erboven staat’.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.