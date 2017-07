Oude tijden herleven: Pathé vertoont oude Disneyfilms op het witte doek

Voor de derde keer op rij organiseert Pathé een heuse Disneymaand. In september worden vier oude Disneyfilms op het witte doek vertoond. Over jeugdsentiment gesproken…

The Jungle Book, Wall-E, 101 Dalmatiërs en Pocahontas zijn in september weer in de bioscoop te zien.

Het is de derde keer dat Pathé deze Disneymaand organiseert. De films worden in zowel de Engelstalige als Nederlandse versie vertoond.

De kaartverkoop is dinsdag van start gegaan. Tickets bestel je hier.

