Waarom je peper in de wasmachine moet strooien

Hoe hard je ook je best doet om je witte kleding en lakens apart te wassen om dofheid te voorkomen; na een tijd is de kans groot dat ze tóch wat grauwer worden. De oplossing is echter dichterbij dan je denkt, want je kunt er gewoon de keukenkastjes voor induiken.

Wat wit is, moet wit blijven. Dat vind jij waarschijnlijk ook als het aankomt op de witte items in je garderobe. Zijn je kledingstukken of beddengoed toch wat grauw van kleur geworden? Dan kun je dit oplossen door een theelepel versgemalen zwarte peper in de wasmachine te strooien.

Het klinkt misschien raar, maar de peper werkt als een soort schuurmiddel dat de zeepresten – die ervoor zorgen dat je witte lakens dof worden – uit je wasgoed verwijdert. Geen pepermolen in huis? Geen zorgen, 90 gram zout heeft hetzelfde effect. Strooi een van de twee in de wastrommel bij je was, dus niet in het zeepvakje. Het resultaat? De stralend witte kleding en lakens waar je op zit te wachten!

Beeld Sanoma Beeldbank