Perfect getimed: Love Island Australië is van start gegaan

Het is inmiddels al een paar weken geleden dat we Dani en Jack hebben mogen uitzwaaien van Love Island. Sindsdien worden de liefdesperikelen in de zonnige villa enorm gemist. Want ja, met dagelijkse uitzendingen is Love Island toch wel een beetje de soapserie van nu. Daarom doen we deze week een dansje: Love Island Australia is begonnen op Videoland.

Want zijn het toch een stel slimmerds hè, die genieën achter Videoland. In de week dat Koningin Herfst genadeloos toeslaat, trapt Videoland af met een gloednieuw seizoen Love Island. Dat betekent dat we iedere dag kunnen wegdromen naar de zonnige villa, en even kunnen zwijmelen bij alle gespierde mannen en dames in kinky bikini’s.

De Austrilaische versie is overigens exact hetzelfde als de Britse variant. Ook hier geldt dat de Eilanders koppels moeten vormen om zo lang mogelijk in de villa te mogen blijven. De koppels moeten samen in één bed slapen -want ons nog steeds best wel akward lijkt- en samen opdrachten doen. Zou jij het durven?