Het perfecte cadeau voor je reislustige vriendin: er bestaat nu een cadeaukaart voor vliegtickets

We hebben allemaal wel die ene vriendin die haar laatste geld nog zou uitgeven aan een vliegticket. Haar maak je met niets zo blij als met een reisje, want dat kiest ze vele malen liever dan een materieel cadeau. Voor die globetrotter is er nu het perfecte cadeau: de flightgiftcard!

Deze nieuwe cadeaukaart is inzetbaar op 98% van alle vluchten wereldwijd. En heeft voor ieder wat wils, want met een keuze uit meer dan 300 (!) internationale luchtvaartmaatschappijen komen 980 bestemmingen in 70 landen dan wel heel dichtbij. Elke soort vlucht is mogelijk, van low-budget zonder bagage tot een eerste klas ligbed in een Airbus 380.

De flightgiftcard werkt op dezelfde manier als dat je van andere cadeaukaarten gewend bent. Op Flightgiftcard.com kun je uit drie mogelijkheden kiezen: een printbare pdf die je per mail verstuurt, een e-card met zelf op te nemen e-video die rechtstreeks naar de ontvanger gaat of een ouderwets kaartje dat per post wordt verstuurd.

Ben jij degene die een Flightgiftcard.com ontvangt? Dan kun je ‘m razendsnel verzilveren op Flightgiftcard.com. Het enige dat je moet doen is je data en bestemming selecteren en bij het afrekenen jouw unieke code invullen. Er is keuze uit meer de driehonderd deelnemende internationale luchtvaartmaatschappijen. En, geen haast. Je hebt genoeg tijd om een rondreis door Australië uit te stippelen of familiebezoek in Peru te plannen. De cadeaukaart is namelijk twee jaar geldig.

Vanaf nu dus geen besluiteloze Whatsapp-groepjes meer met als titel ‘Cadeau Linda?’, maar slechts een Tikkie voor dit avontuurlijke cadeau. Yay!