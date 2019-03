Yay or nay: ‘Na je veertigste ben je over je top heen qua inkomen’

Vijfjarenplannen zijn vaak iets te veel gevraagd, want hey, wij zijn al blij als we morgenochtend zonder wekker uit bed kunnen komen. Maar toch is het handig om af en toe stil te staan bij je huidige positie en vooral: waar je heen wilt. Wanneer denk jij te gaan pieken, workwise? Als we kijken naar het inkomen weet het Centraal Bureau voor de Statistiek in ieder geval het antwoord: na je veertigste gaat het niet veel meer worden.

Constant inkomen

Uit onderzoek van het CBS blijkt dat na het veertigste levensjaar het inkomen bij werknemers constant blijft tot aan het pensioen. Met andere woorden: het maximale inkomen is bereikt zodra je de veertig passeert. Werk je als zelfstandige? Dan kan het inkomen op den duur dalen.

Dat klinkt een beetje gek: de AOW-leeftijd staat nu op 65 en gaat in stappen omhoog naar 67 jaar in 2021. Laten we even van 67 uitgaan. Dat betekent dus dat je nog 27 jaar moet werken zonder omhoog te gaan qua inkomen. Hoe kan dat? ‘Je ziet dat dat voor een groot deel te maken heeft met de komst van kinderen,’ zegt CBS-onderzoeker Peter Hein van Mulligen. ‘Bij vrouwen zie je die piek al vroeger, zelfs meer rond hun dertigste. Nadat er kinderen komen, gaan ze minder uren werken, waardoor het inkomen daalt.’

Carrière maken

Maar vrees niet, ook mannen krijgen te maken met een stagnatie van inkomen. ‘Bij hen is het wat later, rond hun 45ste. Maar daarna is het bij hun ook wel klaar. Ook zij gaan vaak toch minder uren werken.’ Aan het AD laat Van Mulligen weten dat hij verrast is door deze uitkomst. ‘Ik had zelf wel verwacht dat het gemiddelde inkomen nog zou stijgen tot rond het vijftigste levensjaar, maar dat is dus niet zo. Blijkbaar moet je al veel eerder carrière gemaakt hebben.’

Zelfstandige met personeel zijn de baas

Degenen die het laatst pieken, zijn de zelfstandigen met personeel. Van Mulligen legt uit: ‘Die pieken toch nog wat later, wel rond de vijftig, omdat het bedrijf nog doorgroeit.’ Maar ook voor hen geldt een stagnatie van inkomen. ‘Of de max van wat haalbaar is, is bereikt, of hij of zij vindt het wel goed zo. Extra inkomsten worden dan in het pensioen gestoken, en eventuele verdere groei komt voor rekening van de opvolger.’

Zo, nu eerst weekend.

Bron: AD, beeld: iStock