Pijnlijke Expeditie Robinson-taferelen: dit vond Stevens vrouw van zijn band met Dominique

In het huidige seizoen van Expeditie Robinson waren er twee waaghalzen die het aandurfden: zowel Jody Bernal als Steven Brunswijk lieten hun zwangere vrouw achter om op avontuur te gaan in de Filipijnen. Vooral Steven nam met zijn deelname een grote gok: zijn vrouw was ten tijde van de opnames acht maanden zwanger. Hoe vond ze het om zijn beelden met Dominique terug te zien?

The Time of my Life

Het is één van de meest besproken momenten – naast exit van Tony Junior – van Expeditie Robinson 2018: eilandkameraden Steven en Dominique die in het water de alom bekende lift van Dirty Dancing proberen na te spelen. En het lijkt nét echt: met een liefkozende blik en stralende glimlach zagen we Do een vreugdig aanloopje nemen, om vervolgens in de sterke armen van Steven te duiken, die haar met een even stralende glimlach stond op te wachten. Gevolgd door een per ongelukkige aanraking van Steven op Do’s buste.

En inderdaad, als je niet beter zou weten zou je denken dat we hier getuige zijn van een opbloeiende romance. Maar we weten wél beter, want Steven’s vriendin was op hét moment van De Dirty Dancing scène acht maanden zwanger. In gesprek met Amayzine krijgt Steven dan ook de prangende vraag: wat is er precies gebeurd tussen Do en jou op finalisteneiland?

‘Het is een spel’

Steven geeft niet een heel concreet antwoord: ‘Mensen worden heel creatief. Maar er was niet zo veel.’ Maar hoe vond zijn vrouw het dan om die romantische beelden te zien, leidde het tot ruzie…? ‘Nee,’ antwoordt de backstabber. ‘Maar ze vond het niet leuk om te zien. Maar later zei ze; ‘het is een spel, dat snap ik ook wel.’

Lees ook: Tony Junior onthult hoe zijn vertrek uit Expeditie Robinson écht verliep

(en waarom mensen hem nu onterecht een lul vinden)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Amayzine, In Bed met Kiki « Beeld: Expeditie Robinson