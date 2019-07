De zomer is in aantocht, dus je zou je kunnen afvragen waarom we in hemelsnaam nu over planners beginnen. Is dat niet meer iets voor januari…? Welnu: plannen is jezelf verwennen en met al die leuke activiteiten die eraan komen – lees: festivals, stranddagjes, tripjes weg – is het wel zo handig om alles op een rijtje te hebben.

Ja, want voor je het weet is je vakantie voorbij, ben je brak van je festival en zit je maandag op kantoor en staat je hoofd totáál niet naar al je to do’s. Waar moet je beginnen, of nog erger: waar was je ook alweer gebleven – voordat je een weekend vol lol en plezier indook? Dus daarom zweren wij juist nu bij een goede planner. Zodat we in het weekend of tijdens de vakantie optimaal kunnen genieten. En op maandag precies weten wat ons te doen staat. Wij hebben de drie mooiste planners van het moment voor je op een rij gezet. Dus goaldiggers, go-getters en girlbosses: we got you.

Getting stuff done – CGD London

Wat ooit begon als een carrièreplatform voor vrouwen – heel toepasselijk genaamd Career Girl Daily – boordevol fijne tips voor het stellen en behalen van je doelen, is inmiddels ook uitgegroeid tot een professionele uitgever van planners en agenda’s. Professioneel dankzij twee redenen: ten eerste zijn de agenda’s heuse snoepjes voor het oog (we willen ze allemaal wel) en ten tweede zijn de bladzijdes super overzichtelijk. Onze favoriet is de Getting Stuff Done Planner. Op de linkerpagina schrijf je je plan voor vandaag op, op de rechterpagina is op een overzichtelijke manier rekening gehouden met al het andere dat op je pad kan komen. Immers: life is what happens to you while you’re busy making other plans.

Getting stuff done via cgdlondon.com, €31,95

Bullet journal – My Lovely Notebook

Heb je besloten dat je helemaal je eigen draai gaat geven aan de zomer van 2019? Dan is bullet journaling alles wat je nodig hebt. We geven toe; het is even wennen. Het principe van bullet journaling is namelijk dat de pagina’s volledig leeg zijn en je alleen maar kleine puntjes ziet. Er zijn dus geen kaders, richtlijnen of tussenkopjes. De puntjes dienen als richtpuntjes, die je kunt gebruiken om je agenda in te delen zoals jij dat wilt. Je moet dus zelf aan de slag. Lijkt ons een prima uitgangspunt voor deze zomer 😉

Favoriet zijn de boekjes van Nuuna, die komen in veel verschillende kleuren. Verkrijgbaar via Mylovelynotebook.com, sowieso een geliefd plekje voor notitieboeken. Tip: zoek via Instagram of Pinterest op ‘bullet journals’ om te zien hoe anderen vormgeven aan hun planner.

Bullet journals van Nuuna via Mylovelynotebook.com, €23,90

Balans Planner – Pretty In Pink

Zoals de naam al doet vermoeden draait bij deze planner alles om balans. En die balans ontbreekt vaak, omdat je dingen vergeet. Vaker dan je lief is. Wat zo handig is aan de Balans Planner, is dat je een duidelijk overzicht hebt van de nieuwe week, met alle ruimte voor alles wat je per dag wilt (of moet) doen. Door deze ruimte wíl je juist alles opschrijven en voilà, je krijgt ruimte in je hoofd voor andere dingen. En dat noemen we nou balans.

Balans Planner via Bol.com, €29,50

Helpen planners niet meer en ben je stiekem toe aan een nieuwe uitdaging…? Zeven vragen die je jezelf dan wilt stellen.