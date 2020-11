Inspiratieloos? Déze planten geven je creativiteit een boost

Thuiswerken. Ooit leek het een feestje, maar inmiddels verlangen we massaal naar kantoordagen. Zelfs de automaatkoffie en eindeloze vergaderingen klinken aantrekkelijk. Inspiratieloos door het binnenzitten? Deze planten geven je creativiteit een boost.

Je uit je pyjama hijsen doet al wonderen, maar plánten kunnen je ook een handje helpen om weer vol goede moed aan de slag te gaan.

Creativiteit boosten

Planten zorgen naast een gezellige aanblik in huis ook voor een gezondere lucht in huis. En da’s niet geheel onbelangrijk, gezien we momenteel véél binnen zitten. Maar planten blijken je creativiteit dus ook flink te kunnen boosten. Een paar groene vrienden in huis halen kan namelijk tot wel 15 procent meer creativiteit zorgen.

No stress

En da’s niet alles. Want recent onderzoek van NASA toont dat omringd zijn door planten er ook voor kan zorgen dat je meer focus en concentratie hebt. En vind je het thuiswerken soms maar stressvol? Ook dan bieden planten uitkomst. En voor mensen met een ochtendhumeur zijn planten ideaal, want ze maken je ook nog eens vrolijk. De volgende planten helpen je creativiteit een handje:

1. Pannenkoekenplant

Een hip plantje, dat niet alleen érg esthetisch verantwoord in je thuiskantoortje staat, maar ook nog eens handig is wanneer je goede ideeën moet verzinnen. De pannenkoekenplant is klein, maar onderschat zijn kracht niet: plaats hem in huis en je hoofd zal óverlopen van de briljante verzinsels.

2. Vioolbladplant

Deze plant is een stuk groter, en dus ideaal als je een grotere werkruimte hebt (lucky you) en die wel wat leuker wilt aankleden. De vioolbladplant geeft je kantoor direct dat hippe bohemian gevoel, én komt je creativiteit flink ten goede. Een win-winsituatie, dus.

3. Scindapsus Epipremnum

De scinda-wat? De naam is een ware tongbreker, maar het is een onwijs leuke en gemakkelijke plant. De bladeren zijn te herkennen aan hun schattige hartvorm. Extra handig: de Scindapsus Epipremnum heeft maar weinig verzorging nodig, dus je hoeft niet te vrezen voor dagelijks bewateren.

4. Lavendel

Stress? Spanning? Slapeloos en inspiratieloos? Dan raden we je aan als de wiedeweerga een Lavendelplant in huis te halen. Lavendel staat erom bekend een kalmerende en rustgevende werking te hebben en laat je kantoor of werkplek ook direct ruiken naar een Mediterraans oord. En ook geeft Lavendel je extra creativiteit, dus deze paarse plant mag zeker niet ontbreken.

Bron: Workjuice. Beeld: iStock