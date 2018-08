PowNed komt met feministische docuserie ‘Meer voor vrouwen’

Is feminisme wijvengezeik of valt er nog wel een strijd te winnen? Dat is de vraag die PowNed gaat onderzoeken in haar nieuwste serie Meer voor vrouwen. Hiermee lanceert de omroep haar eerste feministische docuserie.

Een onstuimig jaar voor feminisme

Aanleiding van de serie is het onstuimige, afgelopen jaar op het gebied van feminisme. Want is na #MeToo de verwarring over man-vrouw verhoudingen niet alleen maar groter geworden? Voor drie vrouwelijke redactrices van Powned, Charlotte Piters, Nadia Poeschmann en Vera Verzijl, reden genoeg om op zoek te gaan naar het antwoord.

De drie vrouwen duiken daarom in het archief van het afgelopen jaar. Want wat heeft op het gebied van feminisme allemaal de media gehaald? En over feminisme in de media gesproken, sommige feministen lijken totaal doorgeslagen, maar is dat oordeel wel terecht? Van free bleeding tot aan zeikwijven op festivals, de drie redacteuren gaan het allemaal onderzoeken.

De proef op de som nemen als feminist

Charlotte, Nadia en Vera gaan de straat op en voegen zich bij hun zusters die tegen de stroom inroeien. Zo neemt Vera de proef op de som in Brighton, waar het Free the Nipple festival gehouden: ‘Honderd vrouwen in hun blote tieten actie zien voeren, is voor veel mannen misschien een natte droom. Ik kreeg er in eerste instantie vooral jeuk van. Met name toen ik me realiseerde dat ik mee moest doen. Ik heb woord gehouden en heb een hele dag in mijn blote borsten rondgelopen. Op het einde van de dag snapte ik zowaar wat er bevrijdend aan is, dus ik roep op elk strand voortaan: laat je tieten zien!’

Steeds delen de drie vrouwen hun ervaringen en bespreken ze waar ze zich bevinden in het feministisch spectrum. Zijn we doorgeslagen of is er nog een strijd te strijden? Daarbij zoomen ze vooral in op de positie van de vrouw in twee hoofdthema’s van het leven: seksualiteit en werk. Hoe is het gesteld met de positie van de vrouw ten opzichte van de man? De drie musketiers gooien zichzelf onbevangen in het terrein wat meestal het bastion is van vrouwen die zichzelf afficheren als slachtoffers. Hebben die vrouwen een punt of stellen ze zich aan?

Meer voor vrouwen is een knipoog naar de titel Meer voor mannen van Maxim Hartman. Daar waar hij meer aandacht vroeg voor de man, pleiten de drie vrouwen van PowNed gedurende drie weken voor het tegenovergestelde geluid.

Meer voor vrouwen wordt uitgezonden op dinsdag 4, 11 en 18 september om 21:15 uur op NPO 3. Elke aflevering duurt 40 minuten.

