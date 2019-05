Probeer maar eens: van je weekend een vakantie maken zorgt voor instant geluk

De volstromende mailbox, de ongeduldige deadlines, die zeurende klant. Vaak schiet het er op zondag namiddag al in: de zorgen, stress en onrust van alweer een nieuwe werkweek. Beter bekend als de Sunday blues, waardoor je ’s nachts slecht slaapt en maandagochtend depressief wakker wordt. Herkenbaar? Lees dan maar verder, want het is tijd voor een andere benadering.

Tijd om een gat in de lucht te springen, want vanaf nu gaan we het weekend anders benaderen. We gaat het zien als een vakantie.

Uit onderzoek is namelijk gebleken dat wanneer je je weekend doorbrengt zoals je een vakantie zou spenderen, je direct gelukkiger bent. Cassie Mogilner Holmes, professor aan de managementschool van UCLA, deed onderzoek onder 400 werkende mensen. De ene helft moest hun weekend als vakantie beschouwen, de andere helft moest het weekend als normaal doorbrengen.

Toen de deelnemers terug op kantoor verschenen op maandag, werden ze allemaal onderworpen aan een enquête, die hun mate van geluk evalueerde. De resultaten – gepubliceerd in Harvard Business Review – logen er niet om: de deelnemers die waren aangemoedigd om hun perspectief te veranderen, voelden zich over het algemeen gelukkiger dan de andere helft van de groep.

Een jaar later

Maar daar stopte het onderzoek niet. Een jaar later, in 2018, deden opnieuw 500 werknemers mee aan een soortgelijke test. Het enige verschil was dat ze ditmaal ook restricties kregen opgelegd met betrekking tot het budget.

Ook nu bleek weer dat de werknemers met de nieuwe benadering gelukkiger terugkeerden naar werk.

Make the most of it

Je weekend optimaal benutten, het blijkt dus zo gek nog niet. Door je weekend als een vakantie te benaderen, krijg je wel het ultieme vakantiegevoel, maar hoef je geen dagen vrij te nemen. Ook kost het minder geld en is het minder tijdrovend, dus tel uit je winst!

Hoe benader je je weekend als een vakantie?

Boek een hotel, Airbnb of hostel in een andere stad, of in je eigen stad

Of ruil van huis

Maak een reisschema en plan wat je wilt doen

Zet een out of office aan

Zet je internet uit

Doe dingen die je normaal gesproken alleen op vakantie doet: ontbijt met croissants en Nutella, lees een boek op het terras, ga lopend in plaats van met de fiets

