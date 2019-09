Handig: een compleet overzicht van alle apps die je écht productiever laten werken

Een 4-urige werkdag, dromen we daar allemaal niet van? Deze tien apps kunnen je helpen om productiever en efficiënter te werk te gaan.

Heb jij ook weleens het idee dat je weinig gedaan krijgt in een werkdag, en zou je graag productiever zijn op de werkvloer? Focus is key. Maar hoe krijg je focus als je simpelweg niet weet waar te beginnen? Daarvoor heb je overzicht nodig, waardoor je beter kunt plannen en je hoofd als het ware opruimt zodat er ruimte ontstaat voor nieuwe ideeën. In de wildgroei van apps selecteerde uitzendbureau Walters People tien apps die je kunnen helpen om productiever te werken.

1. Trello

Voel je je overweldigd als gevolg van een overload aan taken? Trello helpt je om overzicht te houden in al je werkzaamheden. Om samenwerkingen soepeler te laten verlopen, kun je in Trello to-do-lists en projecttaken overzichtelijk op verschillende borden posten. Iedere taak krijgt zijn eigen kaart, waar je deadlines en checklists aan kunt toevoegen. Voortaan weet je precies wat er nog gedaan moet worden en door wie. Een bijkomend voordeel is dat je allerlei services van andere websites en apps kunt integreren in je Trello borden, zoals Evernote, Mailchimp, SurveyMonkey, Twitter, ZenDesk, etc.

2. StickK

StickK fungeert als stok achter de deur om jouw doelen te bereiken. In deze app formuleer je één of meerdere doelen, en hou je bij hoe ver je bent met het behalen van deze doelstellingen. Wie zichzelf écht wil pushen om zijn doelen te behalen, kan zelfs geld inzetten. Ga je de mist in? Dan wordt een bedrag dat jij vooraf hebt vastgesteld van je rekening afgeschreven en aan een goed doel naar keuze geschonken. StickK geeft je net dat laatste zetje dat je nodig hebt om door te zetten.

3. Newton

Ook wel eens minutenlang op zoek naar dat ene mailtje? Dat is niet langer nodig dankzij Newton. Deze app organiseert al je e-mails, en zorgt dat je ze gemakkelijk op één plek kunt terugvinden. Ook is het mogelijk om via Newton verzonden mails terug te roepen of je mails te tracken, zodat je precies weet of en wanneer de ontvanger je bericht gelezen heeft.

4. Freedom

Merk je dat je regelmatig afgeleid raakt tijdens het werken, en waardevolle tijd verliest aan het scrollen door je Facebook-tijdlijn of het kijken van schattige kattenfilmpjes op YouTube? Werktijd is voortaan echt werktijd, dankzij de Freedom app. Freedom is te installeren op alle soorten computers en telefoons, en blokkeert tijdvretende apps en websites. Je kunt zelf websites, locaties en tijden instellen waarop de app actief is, waardoor je helemaal zelf in de hand hebt in hoeverre je beperkt wordt.

5. Pocket

>Wanneer je door nieuwswebsites of blogs scrolt, kom je vaak artikelen tegen die je graag op een rustig moment terug wilt lezen. Dankzij Pocket hoef je nooit meer terug te zoeken naar een artikel. Met de app sla je alle interessante artikelen op en categoriseer je ze per onderwerp, zodat je ze later kunt terugkijken of delen via sociale media.

6. Evernote

Evernote is al tijden één van de meest populaire productiviteitsboosters verkrijgbaar in de App store. Met Evernote kun je aantekeningen maken, organiseren en delen met anderen. Wat deze app anders maakt dan ‘normale’ notities met je smartphone, is dat je foto’s kunt invoegen, documenten kunt inscannen met je camera, handgeschreven notities kunt toevoegen en schetsen kunt maken. Al je aantekeningen worden veilig bewaard in de cloud, zodat je nooit bang hoeft te zijn om je vergadernotities of geniale ingevingen kwijt te raken. Een ander voordeel van Evernote is dat de app ook op de computer perfect werkt. Je kunt dus tijdens een vergadering notities maken op je smartphone, en deze vervolgens op de computer verder uitwerken of bekijken.

7. Toggl

Toggle is een app waarmee je gemakkelijk bij kunt houden hoe lang jij en je team bezig zijn met bepaalde taken. Je doet dit door de timer in de app te starten wanneer je aan een bezigheid begint, of door een taak handmatig in te voeren in de app. Toggl is ideaal voor freelancers, aangezien je de geregistreerde werkzaamheden kunt classificeren per klant of project. Zo weet je precies hoe lang je voor een bepaalde klant bezig bent geweest, en kun je gemakkelijk je uren factureren.

8. Mindmeister

Brainstormen is nog nooit zo makkelijk geweest als met Mindmeister. De mindmapping software van Mindmeister stelt je in staat om live of op afstand met anderen samen te brainstormen en je ideeën vast te leggen in een mindmap. Met Mindmeister maak je een vliegende start met een nieuw project.

9. Buffer

Het beheren van je sociale netwerken gaat een stuk makkelijker en sneller als je Buffer gebruikt. Deze app geeft je de mogelijkheid om berichten in te plannen op Facebook, Twitter, Instagram en Linkedin. Zo kun je op één moment in de week alle sociale media-uitingen inplannen, en hoef je hier de rest van de week geen aandacht meer aan te besteden.