Proost: je vaste adres voor boeken en entertainment bezorgt nu ook drank tot aan de deur

In een ver, ver verleden werden er alleen boeken verkocht bij deze winkel. Dat assortiment breidde al snel uit naar games, speelgoed en bordspellen. Toen volgden kleding, elektronica en andere benodigdheden. We hebben het natuurlijk over Bol.com, die vanaf vandaag ook alcohol bezorgt!

Proost!

Voor veel mensen is Bol.com al dé plek om allerlei benodigdheden te shoppen. Van boeken tot spellen, hier vind je bijna alles voor wat entertainment in je vrije tijd. Daarom niet zo gek dat Bol.com nu ook alcohol gaat bezorgden. Klanten kunnen onder meer wijn, speciaalbier en sterke drank kopen via de website.

Superhandig, want wie heeft er tegenwoordig nog tijd voor boodschappen? Plus, zo hoef je niet meer met zware flessen te sjouwen voor je housewarming en is de voorpret nog sneller begonnen.

Minder proost!

Maar ondanks deze geneugten van de nieuwste service van Bol.com, is er natuurlijk ook kritiek. In tijden dat alcoholgebruik wordt tegengegaan, moet het bestellen niet zo makkelijk worden gemaakt, luidt de kritiek. ‘Hierdoor wordt de beschikbaarheid van alcohol verruimd en dat gaat tegen het overheidsbeleid in. We hebben nu al zo’n zeventigduizend tot tachtigduizend fysieke verkooppunten en de onlineverkoop groeit nog steeds,’ zegt Wim van Dalen, directeur van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP.

Leeftijdscheck

Bol.com laat weten dat bij de bezorging aan de deur de leeftijd van de consument gecontroleerd zal worden. Op de site krijgen consumenten een melding te zien als ze wijn, bier of sterke drank willen kopen: ‘Voldoe je niet aan de leeftijd? Dan zijn ze genoodzaakt om het pakketje weer mee terug te nemen.’

Wat vind jij van de nieuwe service?

