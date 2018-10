Pssst, doe je ook mee met het slutshamen van Melania Trump?

Melania Trump kan eigenlijk helemaal niets behalve mooi wezen. Ik bedoel, ze was model. Niet eens heel succesvol. Nu is ze vooral golddigger, want waarom zou je anders met een man als Donald Trump trouwen? Ze kan he-le-maal niets en slaat wat haar kleding en uitspraken betreft continu de plank mis (remember die groene jas?). Doe ons dan Michelle Obama maar! Pak menig liberale krant, blog of ander medium erbij en dit is waar het op neerkomt. Maar zit de vork niet heel anders in de steel?

Mocht het je ontgaan zijn: rapper T.I. heeft afgelopen week een nieuwe, nogal provocerende, clip uitgebracht. In de clip zie je Donald Trump in de tuin van het Witte Huis in een helikopter stappen en wegvliegen, terwijl je een look-a-like van Melania Trump ziet achterblijven in het Witte Huis. Je ziet ‘Melania’, gehuld in de beruchte ‘I REALLY DON’T CARE, DO U?’ jas een striptease in de Oval Office. Als een echte stripper trekt Melania de jas uit en danst ze poedelnaakt op het bureau van de president. Dat filmpje postte T.I afgelopen vrijdag op Twitter, met als bijschrift ‘Dear 45, I ain’t Kanye.’ Hierbij refereert de rapper naar de bloeiende bromance tussen Trump en Kanye West.

Niet veel later roept Stephanie Grisham, de vertegenwoordiger van Melania Trump, op tot een boycot van rapper T.I op Twitter. Zij vraagt zich hardop af hoe een dergelijk filmpje, waarin Melania Trump belachelijk wordt gemaakt, acceptabel kan zijn.

Daar haken we graag even op in. Want vanaf het moment dat Donald Trump zich verkiesbaar stelde als president van de Verenigde Staten van Amerika, is ieder aspect van Melania’s leven ontleed en bespot. Van haar vroegere carrière als model tot haar capaciteiten als moeder, van haar afkomst tot haar accent, Melania wordt met de grond gelijk gemaakt. Tijdens het heetst van de presidentiële campagne publiceerde de New York Post een serie naaktfoto’s van Melania uit haar modellenperiode in de jaren ’90. Ze werd omschreven als golddigger, hoer, slet en als de minst classy first lady.

Deze seksistische aanvallen liggen in dezelfde lijn opmerkingen die ieder andere vrouw die zich met Trump inlaat over zich heen krijgt. Heb je met Donald Trump het bed gedeeld? Golddigger! Ben je een avondje met Trump uiteten geweest? Slet! Met enige regelmaat worden we zelfs incestgrappen over Ivanka Trump gemaakt.

Maar toen Michelle Obama racistische of seksistische opmerkingen naar haar hoofd kreeg, stonden de liberalen als haantje de voorste te schreeuwen dat dit not acceptable was. En zeg nou eerlijk, zouden deze normen en waarden ook niet van toepassing moeten zijn op Melania Trump?

Want natúúrlijk, we zijn ons er allemaal van bewust dat haar man een bullebak is. Dat haar man denigrerend praat over vrouwen – hij noemde Stormy Daniels horseface – en dat haar man graag op een racistische manier onrust zaait – senator Elizabeth Warren moest haar afkomst verklaren. Toch betekent dat niet dat Melania met dezelfde haat behandeld zou moeten worden.

En voordat je boos wordt: we zijn ons er óók van bewust dat Melania zelf ook verontrustende meningen heeft. We bedoelen, ze steunde de complottheorie tegen president Barack Obama over diens geboorteland, ze deelt de mening van haar man over seksueel misbruik, en ze is – net als andere vrouwen in het bestuur van Trump – medeplichtig aan het bevorderen van de agenda die juist alles beschadigd. Met alles beschadigen bedoelen we: de rechten van de vrouwen, de bescherming van de LGBTQ-gemeenschap, het milieu en de toegang van mensen tot de gezondheidszorg. En ja, dat vinden wij ook kwalijk.

Met die meningen kun je het eens zijn. Of niet. Maar om dan terug te vallen op haar carrière als model en een aantal seksistische grappen erin te gooien? Te makkelijk. Melania portretteren als een goedkope hoer om Trump af te zeiken? Ook te makkelijk. Doen alsof Melania haar identiteit verloren is sinds ze met Trump is getrouwd? Véél te makkelijk. Het is lui, het is achterhaald, het is slutshaming.

Bron: Refinery29 | Beeld: Getty Images