Quinta (29) is de oprichter van Poké Perfect: ‘Vroeger wilde ik op de Zuidas werken’

Vijf jaar geleden introduceerde Quinta Witzel (29) de poké bowl in Amsterdam. Ze kwam op het idee in New York, waar je de gezonde Hawaiiaanse hap al op iedere straathoek kon krijgen. Weer thuis in Amsterdam was het qua take-away toen nog vooral pizza, friet en hamburgers wat de klok sloeg. Eén en één is twee: Quinta trok haar ondernemer-savvy broer aan z’n mouw om samen een nieuw avontuur aan te gaan. In april 2016 kwam ze terug uit New York, in oktober datzelfde jaar was de eerste Poké Perfect een feit.

‘Als je vroeger aan me vroeg wat ik wilde worden, zei ik altijd dat ik een carrière op de Zuidas wilde. Toen werd ik gescout als model en ben ik die richting op gegaan. Daarna heb ik nog wel een studie International Business opgepakt, maar nu ik ondernemer ben, denk ik: hoe heb ik ooit kunnen denken dat ik een baan op de Zuidas wilde? Ik had er nooit over nagedacht, maar nu vind ik het heel raar dat ik ooit dacht dat ik iets anders zou doen’, vertelt Quinta in haar zaak in hartje Utrecht.

‘Iets met Pokémon’

Hoewel hun familie en omgeving enthousiast waren, had vijf jaar geleden niemand echt een idee wat Quinta en haar broer nou precies gingen doen. ‘Iedereen dacht toen nog dat een poké bowl iets met Pokémon Go te maken had. Het was de zomer waarin iedereen druk was met Pokémon vangen, dus iedereen dacht dat we iets in die trant gingen doen. Mensen snapten het niet, dat was heel irritant. Toen bleek dat bij onze vestiging ook nog een Pokémon-vangplek was, dacht ik: ik word gek.’

‘Gewoon doen’

Al snel werd gelukkig duidelijk dat poké bowls niks te maken hebben met Pokémon, maar alles met gezond, vers en lekker eten. De poké bowl ging bovendien qua hype een stuk langer mee, want vijf jaar later zijn er acht vestigingen geopend en staan de volgende vier restaurants op de planning voor dit jaar. ‘Het ding bij ons was: we hadden een idee en we zijn het gaan doen. Terwijl we nog niet per se de kennis hadden. We hadden bijvoorbeeld de sleutel van het pand, maar nog geen logo. We dealen wel met alles wat op ons pad komt, dachten we. We’ll take it from here en dan kijken we hoe we dingen gaan oplossen. Alles stap voor stap. Het doen, beslissen dat je ervoor gaat, is het moeilijkste gedeelte. Dat is waar veel mensen afhaken.’ Het is dan ook meteen haar beste advies voor andere vrouwelijke ondernemers met grote plannen: doe het gewoon.

Grotere problemen

Dat klinkt heel ontspannen en laissez-faire, maar dat was het natuurlijk in de praktijk niet altijd. ‘Je moet opeens keuzes maken over koelingen, vaatwassers, vriezers, kassa’s en WIFI-versterkers, maar ook: omgaan met personeel, roosters maken en voedselveiligheid’, somt Quinta op. ‘Vanaf het begin hebben we heel goed vastgelegd hoe we wilden groeien, maar hoe groter je wordt, hoe groter ook je problemen zijn.’ Bijvoorbeeld als je 250.000 bowls laat drukken waarvan achteraf het deksel niet goed blijkt te passen. ‘Dat is nu een heel groot probleem, terwijl zoiets vroeger nog te overzien was.’

Dat groter worden komt ook met verantwoordelijkheid, ook op het gebied van milieu en duurzaamheid. Daarom werkt Poké Perfect met Flevolandse quinoa, Amsterdamse tomaten en is er pas vanaf september weer een bowl met boerenkool te bestellen. ‘We vragen gasten ook bewust of ze iets nodig hebben in plaats van dat we bestek en servetten maar gewoon meegeven.’

Zelf achter de toonbank

Hoewel ze, dankzij hun geoliede delivery-machine, ook tijdens de lockdown door konden draaien, was de glans er het afgelopen jaar wel even af. ‘Het is zwaar voor de teams omdat ze met minder mensen werken en delivery altijd betekent dat je onder hoge tijdsdruk werkt. En je mist het praatje met mensen.’ Daar kan Quinta over meepraten, want ze bouwt achter de toonbank nog regelmatig bowls in de vestiging bij haar om de hoek. ‘Stiekem vind ik dat het leukst. De hele avond bowls bouwen, dan zie je ook waar het werk efficiënter of beter kan. En op de vloer is dan de locatiemanager of shift leader de baas, niet ik.’

Naast bowls bouwen broer, zus én de andere zus die inmiddels ook in het bedrijf werkt, gestaag aan hun imperium. ‘We hebben nu het grootste concept in Nederland, dat wil ik zo houden. Over vijf jaar, en ik weet dat dat heel ambitieus is, willen we tachtig vestigingen in Nederland en dan door naar de Benelux. Dat is hoe we onze toekomst voor ons zien. Nu is het weer een kwestie van gewoon doen.’

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Beeld: Typhoon Hospitality