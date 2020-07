Na een burn-out weer beginnen met werken is gewoonlijk al lastig genoeg. Maar wat gebeurt er als je moet re-integreren tijdens een wereldwijde pandemie?

Stel je voor: je bent herstellende van een burn-out en mag langzaamaan weer beginnen met werken. De coronacrisis kickt in, met een economische recessie tot gevolg. Waarom zou je werkgever nog rekening houden met jou, die niet optimaal meedraait in het bedrijf, terwijl er kosten bespaard moeten worden? Het is een vraag die alleen maar voor meer stress en werkdruk zorgt voor mensen die bezig zijn met re-integratie.

Intensief traject

En re-integratie is al zo intensief. In kleine stappen en onder begeleiding krijg je steeds wat meer taken. Maar in de huidige realiteit van thuiswerken, videovergaderingen en een gebrek aan collega’s zijn er genoeg valkuilen die een re-integratie kunnen bemoeilijken.

Steun via de videoverbinding

Annita Rogier, voorzitter van de Vereniging van Erkende Stress en Burn-outcoaches, zag de afgelopen maanden dan ook dat veel beginnende re-integraties gepauzeerd werden. “De kans dat je vertraging oploopt of terugvalt als je op afstand begint, is groot.”

Wie nu re-integreert, kan bijvoorbeeld niet rekenen op sociale steun en feedback van collega’s en leidinggevenden – iemand die regelmatig gesprekken met je voert over hoe het gaat, je complimenten geeft over je voortgang, maar ook aan de bel trekt als je te lang werkt.

Ook mis je – via videobellen – lichaamstaal en de vertrouwelijkheid. Het scherm kan een barrière zijn wanneer je kwetsbare gesprekken voert.

Extra stress tijdens de coronacrisis

Een ander punt zijn de extra zorgen die nu boven op de burn-outstress komen. “De werkstress is versterkt door eindeloos piekeren over corona. In dagboekstudies zagen we dat het piekeren tijdens deze pandemie erger werd”, zegt Arnold Bakker, hoogleraar arbeids- en organisatiepsychologie aan de Erasmus Universiteit. “De stress stapelt zich op, tot mensen het niet meer goed kunnen reguleren.”

Assertieve houding

Uit onderzoek blijkt dat die spanning verminderd kan worden door je werk intrinsiek motiverender te maken en zo de regie over je werk terug te krijgen. “Maar die assertieve houding is juist ontzettend zwaar voor mensen met een burn-out. Zéker op afstand is dat lastig vol te houden.”

Toch zijn er niet alleen maar nadelen aan re-integreren tijdens de lockdown. “Als je thuis bent komen te zitten vanwege een conflict of te veel prikkels op kantoor, dan kan iemand er baat bij hebben thuis te beginnen”, zegt Bakker. Die extra rust kan nog een voordeel hebben; je kunt je volledig op jezelf focussen terwijl de rest van de wereld stiltaat.

Afleiding

Bovendien toont ander onderzoek aan dat werk ook afleiding kan bieden. Voorwaarde is dan wel dat de medewerkers intrinsiek gemotiveerd zijn voor hun taken.

Nu de kantoren langzaam weer openen, raadt Bakker aan om mensen die bezig zijn met re-integreren tegelijkertijd met hun leidinggevende naar kantoor te laten komen. “Op die manier kan je iemand zien werken, maar ook face to face gesprekken voeren.”

Loeka Oostra via Nu.nl