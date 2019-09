De zomervakantie mét uitslaapsessies, weekenden festivallen en chillen op een verlaten strand is – helaas – verleden tijd. Op tijd opstaan én op tijd op je werk verschijnen (nadat je je peuter die alles wil behalve aankleden hebt afgezet bij de crèche) is dan ook een uitdaging. Laat staan de dag geconcentreerd, correctie: productief doorkomen. Herkenbaar?

Daarom: een aantal tips zodat je deze dinsdag (en de rest van de week) gaat rocken. Of je nou op kantoor werkt in je mantelpak, er casual bijzit aan de lange tafel van je plaatselijke koffietent of in je kloffie staat te schilderen in je eigen atelier. Thank us later!

1. Ga uitgerust naar je werk

Rust, oftewel voldoende slaapuren maken voordat je gaat werken is cruciaal. Zó verschijn je uitgerust op je werkplek en kun je fully focused de dag beginnen. Ben je een avondmens en blijf je het liefst tot zo laat mogelijk wakker? Think again, daar ga je de volgende dag spijt van krijgen.En als je per se een me-time-moment wenst, voor het slapen (en nadat alle koters op bed liggen én het huis er weer fatsoenlijk uitziet), lees dan een boek, tijdschrift of doe een puzzeltje. Blijf weg van je telefoon, laptop en als het effe kan televisie.

2. Vermijd die ene vervelende taak

Eenmaal op werk (en na het nodige gekletst over je vakantie) is het tijd om te werken. Je mailbox bij te werken, telefoontjes te plegen, presentaties na te lopen: de hele werkmikmak. Kijk je op tegen die ene vervelende taak? Vermijd ‘m! Tenminste, vandaag. Hoe gek dit ook klinkt, het vermijden van werk kan productief zijn. Geef jezelf een zogeheten ‘afleidingstaak’. Begin met een taak die ook belangrijk is maar minder ‘vervelend’ dan die andere. Wedden dat je daarna wel ready bent om die ene vervelende taak, denk aan: het bellen van die lastige klant, op te pakken? Ook al is dat morgen, bedoel het is pas dinsdag.

3. Vind werk dat je écht wil doen

Omdat je het leuk vindt en er energie van krijgt! Dat je na je vakantieperiode geen zin hebt in je werk (en met je hoofd nog bent bij Lowlands of de glamping in De Algrave) is op dag 1 het eerste uur (oké, misschien de hele ochtend) dikke prima. Máár ga je de rest van de week, zeg gerust (bijna) elke dag met tegenzin naar je werk, dan doe je iets wat je niet leuk vindt. Herken en erken het! En vraag jezelf serieus af of het niet tijd is om op zoek te gaan naar iets anders. Werk waar je wél plezier uithaalt. Change can be good.

Op de hoogte blijven van de leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Marie Claire, beeld: iStock