De reden dat je de föhns in hotels beter niet kunt gebruiken

Om plek te besparen in je koffer, moet je zo slim mogelijk inpakken en sommige dingen thuis laten. Je föhn, bijvoorbeeld. Als je een hotel hebt geboekt, ligt er immers vaak een in de kastjes. Toch zou je die beter daarin kunnen laten zitten.

Als jij en je föhn onafscheidelijk zijn, is het voor je volgende vakantie een goed plan om er een plek in je koffer voor te reserveren. De föhns in hotels zouden namelijk onder de bacteriën zitten, zo erg dat ze viezer zouden zijn dan toiletten.

Voor ABC News testte microbioloog Chuck Gerba de hygiëne in hotelkamers. Hiervoor ging hij meerdere hotels af in Los Angeles en onderzocht hij welke dingen de meeste bacteriën bevatten.

Gerba ontdekte dat föhns een van de vieste dingen in hotelkamers waren, naast de roomservicemenu’s en de emmertjes die bedoeld zijn voor ijsblokjes. ‘Er moeten dingen zijn die je met föhns kunt doen waar ik me niet bewust van ben,’ aldus de onderzoeker, ‘want sommige bevatten wel heel veel bacteriën.’

Bron Marie Claire UK | Beeld Shutterstock