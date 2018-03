Wil je dit jaar die langverwachte roadtrip kriskras door Amerika maken? Dat kan. En je hoeft er niet voor achter het stuur te kruipen en ook niet je spaarvarken voor stuk te slaan. De beste manier om door The States te reizen, van de westkust naar de oostkust, is per trein met de Amtrak Rail Pass. En dat voor maar $213, een slordige 175 euro.

De route

Je pakt de trein in San Francisco en stapt weer uit als de machinist New York, New York roept. Tijdens de treintrip hoef jij je geen zorgen te maken over de weg (het kaartlezen en de bijbehorende ruzie met je reispartner), het aantal tankstops en de (shabby) motels. Sit back, relax, enjoy the ride. En geniet van het prachtuitzicht, de uitgestrekte landschappen en de wilde dieren krijg je er gratis bij.

Derek Low

De Amerikaanse reisblogger Derek Low was je voor, hij liet zich een paar geleden al per trein langs alle hoogtepunten van Amerika (the Rockies! de Colorado rivier! de woestijn van Utah!) voeren. De treinreis heeft Low veel gebracht, van mooie ervaringen tot aan onvergetelijke herinneringen en vrienden over de hele wereld. Deze tocht, van om en nabij 5.500 km, wil hij anderen ook laten ervaren. Het is een van de beste manieren om een land écht te ontdekken en te leren kennen. Juist omdat je niet op verkeersborden hoeft te letten, maar oog hebt voor je reisomgeving en je medereismens. En dat wil je. Enfin, in het kort: je kunt het grootste gedeelte van de Verenigde Staten vanuit de treincoupé ervaren, deze treinreis kost zonder uitbreidingen dus 213 dollar, 175 euro. En nog meer goed nieuws, voor een kleine vergoeding van 49 dollar, zo’n 40 euro regelt Derek Low de gehele reis voor je.

P.S. wil je wél graag tussenstops maken? Kan. Het ticket wordt dan alleen een stukje duurder, omgerekend ongeveer 410 euro.

Bron Metronieuws | Beeld Derek Low